Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Joe Root broke Steve Smith record Most POTM awards by active players in international cricket Virat Kohli is unmatched
जो रूट ने तोड़ा स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड, POTM जीतने में विराट कोहली का कोई सानी नहीं

जो रूट ने तोड़ा स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड, POTM जीतने में विराट कोहली का कोई सानी नहीं

संक्षेप:

जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक्टिव क्रिकेटरों में विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा POTM का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है।

Jan 25, 2026 09:10 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर ना सिर्फ इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई, बल्कि वह ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का भी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। रूट ने कोलंबो में हुए दूसरे वनडे में 2 विकेट चटकाने के साथ 75 रनों की अहम पारी खेली। उन्हें इस ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। जो रूट के इंटरनेशनल करियर का 27वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड है। एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जो रूट ने स्टीव स्मिथ को पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में रन मशीन विराट कोहली का कोई सानी नहीं है।

स्टीव स्मिथ ने अभी तक अपने इंटरनेशनल करियर में 26 बार POTM का अवॉर्ड जीता है, एक्टिव खिलाड़ियों की इस लिस्ट में अब जो रूट 27 अवॉर्ड के साथ उनके आगे निकल गए हैं। हालांकि रूट अभी भी टॉप-5 बल्लेबाजों में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं।

एक्टिव क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों में विराट कोहली, रोहित शर्मा, सिकंदर रजा, क्विंटन डी कॉक और केन विलियमसन का नाम शामिल हैं। दोनों भारतीय दिग्गज इस लिस्ट में टॉप-2 में हैं। हालांकि विराट कोहली ने बाकी खिलाड़ियों से काफी लंबा फासला बनाया हुआ है, उन्हें इस लिस्ट में पछाड़ पाना काफी मुश्किल है।

विराट कोहली अपने करियर में अभी तक 71 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीत चुके हैं, वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद रोहित शर्मा के खाते में 45 POTM के अवॉर्ड है। विराट और रोहित के बीच ही 26 अवॉर्ड का अंतर है, रूट ने जो अपने करियर में अवॉर्ड जीते हैं यह फासला उससे सिर्फ एक कम का है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव खिलाड़ियों द्वारा सबसे ज्यादा POTM अवॉर्ड

विराट कोहली - 71.

रोहित शर्मा - 45.

सिकंदर रज़ा - 33.

क्विंटन डी कॉक - 31.

केन विलियमसन - 29.

जो रूट - 27*.

स्टीव स्मिथ - 26.

विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही एक्टिव हैं, उनकी नजरें अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ने पर होगी। सचिन के नाम 76 बार POTM का अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कोहली उनसे सिर्फ 5 कदम दूर हैं।

