जो रूट के नाम दर्ज हो गया कपिल देव वाला ये अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में

संक्षेप:

जो रूट के नाम अब कपिल देव वाला अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो वाकई में बहुत शर्मनाक है। जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अभी तक एक टेस्ट मैच तक नहीं जीत पाए हैं। कपिल देव अभी तक इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे।

Dec 08, 2025 10:23 am IST
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के नाम एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो कि अभी तक भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के नाम दर्ज था। पर्थ में दो ही दिन में टेस्ट मैच हारने वाली इंग्लैंड की टीम को पिंक बॉल टेस्ट में गाबा में 8 विकेट से करारी हार मिली। पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 0-2 से पिछड़ गया है। इस बीच जो रूट के नाम एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जो रूट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। अभी तक कपिल देव इस शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने साथ ढोए हुए थे।

जो रूट 16 टेस्ट अब तक ऑस्ट्रेलिया में बिना एक भी मैच जीते खेल चुके हैं। किसी एक देश में एक बल्लेबाज ने इतने ज्यादा टेस्ट बिना कोई भी मैच जीते हुए नहीं खेले। कपिल देव ने कुल 15 टेस्ट पाकिस्तान में बिना एक भी मैच जीते खेले थे। किसी भी दूसरे क्रिकेटर ने किसी एक देश में इतने ज्यादा टेस्ट बिना एक भी मैच जीते नहीं खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसा रिकॉर्ड जो रूट का है। वैसा ही कुछ रिकॉर्ड निजी तौर पर पाकिस्तान में कपिल देव का था। 22 पारियों में 26.10 की औसत से कपिल ने कुल 548 रन बनाए थे और 40.02 की औसत से 44 विकेट लिए थे।

हालांकि, अच्छी बात ये रही कि जो रूट ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जरूर जड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर उनका पहला टेस्ट शतक था, लेकिन अभी भी रेड बॉल क्रिकेट में जो रूट का एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इंग्लैंड की हार के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रूट जैसा बल्लेबाज, दो दुनिया के हर एक मैदान पर रन बनाने की काबिलियत रखता है, वह ऑस्ट्रेलिया में इतनी दफा फेल क्यों रहा है। जो रूट के लिए संभवतः ये आखिरी दौरा ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज में होगा। अभी भी इस सीरीज के तीन मैच बाकी हैं और जो रूट चाहेंगे कि पहले तो इंग्लैंड की वापसी कराई जाए और सीरीज में बने रहा जाए।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
