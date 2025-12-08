जो रूट के नाम दर्ज हो गया कपिल देव वाला ये अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया में
जो रूट के नाम अब कपिल देव वाला अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो वाकई में बहुत शर्मनाक है। जो रूट ऑस्ट्रेलिया में अभी तक एक टेस्ट मैच तक नहीं जीत पाए हैं। कपिल देव अभी तक इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे।
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के नाम एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जो कि अभी तक भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के नाम दर्ज था। पर्थ में दो ही दिन में टेस्ट मैच हारने वाली इंग्लैंड की टीम को पिंक बॉल टेस्ट में गाबा में 8 विकेट से करारी हार मिली। पांच मैचों की एशेज टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 0-2 से पिछड़ गया है। इस बीच जो रूट के नाम एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जो रूट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। अभी तक कपिल देव इस शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने साथ ढोए हुए थे।
जो रूट 16 टेस्ट अब तक ऑस्ट्रेलिया में बिना एक भी मैच जीते खेल चुके हैं। किसी एक देश में एक बल्लेबाज ने इतने ज्यादा टेस्ट बिना कोई भी मैच जीते हुए नहीं खेले। कपिल देव ने कुल 15 टेस्ट पाकिस्तान में बिना एक भी मैच जीते खेले थे। किसी भी दूसरे क्रिकेटर ने किसी एक देश में इतने ज्यादा टेस्ट बिना एक भी मैच जीते नहीं खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसा रिकॉर्ड जो रूट का है। वैसा ही कुछ रिकॉर्ड निजी तौर पर पाकिस्तान में कपिल देव का था। 22 पारियों में 26.10 की औसत से कपिल ने कुल 548 रन बनाए थे और 40.02 की औसत से 44 विकेट लिए थे।
हालांकि, अच्छी बात ये रही कि जो रूट ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक जरूर जड़ा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर उनका पहला टेस्ट शतक था, लेकिन अभी भी रेड बॉल क्रिकेट में जो रूट का एक भी शतक ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इंग्लैंड की हार के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रूट जैसा बल्लेबाज, दो दुनिया के हर एक मैदान पर रन बनाने की काबिलियत रखता है, वह ऑस्ट्रेलिया में इतनी दफा फेल क्यों रहा है। जो रूट के लिए संभवतः ये आखिरी दौरा ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज में होगा। अभी भी इस सीरीज के तीन मैच बाकी हैं और जो रूट चाहेंगे कि पहले तो इंग्लैंड की वापसी कराई जाए और सीरीज में बने रहा जाए।