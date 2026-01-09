सबसे ज्यादा टेस्ट मैच हारने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने जो रूट, टॉप-2 में ये दो नाम

Cricket Logo
सिडनी टेस्ट में मिली हार के साथ ही रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक मैच हारने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस अनचाही सूची में उन्होंने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम (दोनों 63 हार) को पीछे छोड़ दिया है।

Jan 09, 2026 09:28 pm IST
एशेज 2025-26 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैंड की 4-1 से शर्मनाक हार के बाद दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के नाम एक बेहद निराशाजनक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। सिडनी टेस्ट में मिली हार के साथ ही रूट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक मैच हारने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस अनचाही सूची में उन्होंने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम (दोनों 63 हार) को पीछे छोड़ दिया है।

इस सूची में टॉप-2 नामों की बात करें तो वेस्टइंडीज के दिग्गज शिवनारायण चंद्रपॉल अभी भी शीर्ष पर काबिज हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुल 77 टेस्ट हार झेली हैं। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के ही महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं, जिनके नाम 68 टेस्ट हार दर्ज हैं। जो रूट अब 64 हार के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने हारी हुई 128 पारियों में 35.97 की औसत से 4353 रन बनाए हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इस खराब टीम प्रदर्शन के बीच भी जो रूट ने व्यक्तिगत रूप से शानदार उपलब्धियां हासिल कीं। ऑस्ट्रेलिया में अपने पिछले तीन दौरों पर एक भी शतक न लगा पाने वाले रूट ने इस बार ब्रिस्बेन में नाबाद 138 और सिडनी में 160 रनों की ऐतिहासिक पारियां खेलीं। हालांकि, उनकी ये शानदार पारियां इंग्लैंड को सीरीज हारने से नहीं बचा सकीं और ऑस्ट्रेलिया ने लगातार पांचवीं बार एशेज पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक मैच हारने वाले टॉप-10 खिलाड़ी:

1. शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज): 77 हार (1994-2015)

2. जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड): 68 हार (2003-2024)

3. जो रूट (इंग्लैंड): 64 हार (2013-2026)

4. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज/आईसीसी): 63 हार (1992-2006)

5. मुशफिकुर रहीम (बांग्लादेश): 63 हार (2005-2025)

6. क्रेग ब्रैथवेट (वेस्टइंडीज): 57 हार (2011-2025)

7. सचिन तेंदुलकर (भारत): 56 हार (1990-2012)

8. एलिस्टेयर कुक (इंग्लैंड): 55 हार (2006-2018)

9. एंजेलो मैथ्यूज (श्रीलंका): 54 हार (2009-2025)

10. एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड): 54 हार (1990-2003)

बता दें कि जो रूट की टीम भले ही बैजबॉल यानी टेस्ट क्रिकेट खेलने के अपने अग्रेसिव तरीके के कारण लगातार अच्छा प्रदर्शन ना कर पा रही हो लेकिन रूट टेस्ट क्रिकेट में नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन के रिकॉर्ड के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के 51 शतकों के मुकाबले अब उनके टेस्ट शतकों की संख्या भी 41 पहुंच गई है यानी वे सिर्फ 10 टेस्ट शतक ही पीछे हैं।

