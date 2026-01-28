जो रूट ने एक नहीं, ब्रायन लारा के दो-दो ‘महारिकार्ड’ किए ध्वस्त, इन मामलों में पछाड़ा
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक नया इतिहास रचते हुए वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका के खिलाफ 27 जनवरी 2026 को खेले गए तीसरे वनडे मैच में रूट ने 111 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। इस पारी के साथ ही रूट अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों (टेस्ट, वनडे और टी20) को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के 8वें बल्लेबाज बन गए हैं।
रनों के मामले में ब्रायन लारा को पछाड़ा
जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान वनडे करियर का 20वां और अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 61वां शतक जड़ा। अब उनके नाम 506 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 22,413 रन दर्ज हो गए हैं, जबकि ब्रायन लारा ने अपने पूरे करियर में 22,358 रन बनाए थे। रूट के शानदार करियर में अब तक 61 शतकों के साथ-साथ 116 अर्धशतक भी शामिल हैं।
विराट- सचिन जैसे बल्लेबाज फेहरिस्त में बहुत आगे
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने रिकॉर्ड 34,357 रन बनाए हैं। उनके बाद दूसरे स्थान पर भारत के ही विराट कोहली मौजूद हैं। कोहली के नाम 626 पारियों में 28,215 रन और 85 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। श्रीलंका के कुमार संगाकारा 28,016 रनों के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग 27,483 रनों के साथ चौथे स्थान पर काबिज हैं।
सूची में पांचवें स्थान पर श्रीलंका के महेला जयवर्धने हैं जिन्होंने 25,957 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक्स कैलिस 25,534 रनों के साथ छठे स्थान पर और क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ 24,208 रनों के साथ सातवें स्थान पर हैं। जो रूट (22,413 रन) अब आठवें स्थान पर आ गए हैं, जबकि ब्रायन लारा (22,358 रन) नौवें और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (21,032 रन) दसवें स्थान पर खिसक गए हैं।
विराट कोहली से अब भी मीलों पीछे
जो रूट ने लारा को जरूर पछाड़ा है, लेकिन वे वर्तमान दौर के अपने प्रतिद्वंदी विराट कोहली से काफी पीछे हैं। कोहली टी20 और टेस्ट से संन्यास के बाद अब केवल वनडे खेल रहे हैं, जहां उनके नाम विश्व रिकॉर्ड 54 शतक दर्ज हैं। रूट ने जहां तीनों फॉर्मेट मिलाकर 61 शतक लगाए हैं, वहीं कोहली के नाम कुल 85 शतक हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
1. सचिन तेंदुलकर (भारत): 34,357 रन
2. विराट कोहली (भारत): 28,215 रन
3. कुमार संगाकारा (श्रीलंका): 28,016 रन
4. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): 27,483 रन
5. महेला जयवर्धने (श्रीलंका): 25,957 रन
6. जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका): 25,534 रन
7. राहुल द्रविड़ (भारत): 24,208 रन
8. जो रूट (इंग्लैंड): 22,413 रन
9. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज): 22,358 रन
10. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका): 21,032 रन
शतकों के मामले में भी लारा को छोड़ा पीछे
बता दें कि जो रूट ने ब्रायन लारा को ना सिर्फ रनों के मामले में पीछे कर दिया है, बल्कि वनडे क्रिकेट में शतकों के मामले में भी लारा को पछाड़ दिया है। श्रीलंका के खिलाफ लगाए गए शतक से पहले रूट के नाम 19 शतक थे, जो लारा द्वारा वनडे में लगाए गए शतकों के बराबर थे। हालांकि, अब जो रूट के नाम वनडे क्रिकेट में 20 शतक हो गए हैं और वे ब्रायन लारा को इस मामले में भी पीछे छोड़ चुके हैं।