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जो रूट बन गए टेस्ट क्रिकेट में 14 हजारी, अब सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितनी दूर? जानिए

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जो रूट दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने रनों की संख्या को 14000 के पार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ उनसे आगे हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

जो रूट बन गए टेस्ट क्रिकेट में 14 हजारी, अब सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितनी दूर? जानिए

इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जो रूट लगातार टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। शनिवार 20 जून को रूट ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में कप्तानी कर रहे जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में 14 हजारी बन गए हैं। वह दुनिया के सिर्फ दूसरे ही बल्लेबाज हैं, जो इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिनके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच रहे हैं।

दाएं हाथ के बल्लेबाज जो रूट ने जैसे ही लंदन के द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की चौथी पारी में दूसरा रन लिया, वैसे ही उनके टेस्ट रनों की संख्या 14000 हो गई। उनके अलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही 14000 रनों के पार जा सके हैं। मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 75 रन जो रूट ने बना लिए थे। इस तरह उनके रनों की संख्या 14073 है। सचिन तेंदुलकर ने 15921 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन के महारिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रूट को अब सिर्फ 1,848 रन चाहिए। इसी तरह की फॉर्म में वे रहते हैं तो अगले कुछ सालों में उस रिकॉर्ड को धराशायी कर सकते हैं।

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जो रूट का टेस्ट करियर

जो रूट के औसत के हिसाब से देखें तो उन्होंने 14 साल में 14000 रन बनाए हैं। ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के लिए अभी उन्हें दो साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी भी सचिन के रनों की संख्या रूट से 1800 से ज्यादा है। शतकों के लिहाज से देखें तो रूट अभी 10 शतक सचिन से पीछे हैं। सचिन ने 51 शतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि रूट अभी 41 शतक ही इस फॉर्मेट में जड़ सके हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। सचिन ने 51, जैक कैलिस ने 45 और रिकी पोंटिंग ने 41 शतक जड़े हैं।

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जो रूट ने अब तक 165 मैचों की 302 पारियों में 26 बार नाबाद रहते हुए कुल 14073 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर इस फॉर्मेट में 262 है, जबकि औसत उनका टेस्ट क्रिकेट में 50.98 का है। रूट ने 41 शतक और 67 अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि 15 बार वे शून्य पर भी आउट हुए हैं। 1509 चौके टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जड़े हैं। साथ ही 46 छक्के भी टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम दर्ज हैं। सचिन ने 2000 से ज्यादा चौके टेस्ट क्रिकेट में जड़े हुए हैं। रूट से आगे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने उनसे ज्यादा चौके जड़े हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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