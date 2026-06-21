जो रूट बन गए टेस्ट क्रिकेट में 14 हजारी, अब सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से कितनी दूर? जानिए
जो रूट दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने रनों की संख्या को 14000 के पार कर लिया है। सचिन तेंदुलकर सिर्फ उनसे आगे हैं, जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज जो रूट लगातार टेस्ट क्रिकेट में धमाल मचा रहे हैं। शनिवार 20 जून को रूट ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में कप्तानी कर रहे जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में 14 हजारी बन गए हैं। वह दुनिया के सिर्फ दूसरे ही बल्लेबाज हैं, जो इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। उनसे आगे सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम है, जिनके विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच रहे हैं।
दाएं हाथ के बल्लेबाज जो रूट ने जैसे ही लंदन के द ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की चौथी पारी में दूसरा रन लिया, वैसे ही उनके टेस्ट रनों की संख्या 14000 हो गई। उनके अलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही 14000 रनों के पार जा सके हैं। मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 75 रन जो रूट ने बना लिए थे। इस तरह उनके रनों की संख्या 14073 है। सचिन तेंदुलकर ने 15921 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन के महारिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रूट को अब सिर्फ 1,848 रन चाहिए। इसी तरह की फॉर्म में वे रहते हैं तो अगले कुछ सालों में उस रिकॉर्ड को धराशायी कर सकते हैं।
जो रूट का टेस्ट करियर
जो रूट के औसत के हिसाब से देखें तो उन्होंने 14 साल में 14000 रन बनाए हैं। ऐसे में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के लिए अभी उन्हें दो साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी भी सचिन के रनों की संख्या रूट से 1800 से ज्यादा है। शतकों के लिहाज से देखें तो रूट अभी 10 शतक सचिन से पीछे हैं। सचिन ने 51 शतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि रूट अभी 41 शतक ही इस फॉर्मेट में जड़ सके हैं। वे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। सचिन ने 51, जैक कैलिस ने 45 और रिकी पोंटिंग ने 41 शतक जड़े हैं।
जो रूट ने अब तक 165 मैचों की 302 पारियों में 26 बार नाबाद रहते हुए कुल 14073 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर इस फॉर्मेट में 262 है, जबकि औसत उनका टेस्ट क्रिकेट में 50.98 का है। रूट ने 41 शतक और 67 अर्धशतक टेस्ट क्रिकेट में जड़े हैं, जबकि 15 बार वे शून्य पर भी आउट हुए हैं। 1509 चौके टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जड़े हैं। साथ ही 46 छक्के भी टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम दर्ज हैं। सचिन ने 2000 से ज्यादा चौके टेस्ट क्रिकेट में जड़े हुए हैं। रूट से आगे कई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने उनसे ज्यादा चौके जड़े हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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