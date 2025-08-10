क्या सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट? माइकल वॉन ने दिया दो टूक जवाब
जब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन से हाल ही में पूछा गया कि क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज बन गए हैं? तो उन्होंने इसका दो टूक जवाब दिया। माइकल वॉन ने जवाब में कहा, ‘अभी नहीं।’
भारत के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई 5 मैच की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने खूब रन बनाए। 537 रनों के साथ वह सीरीज में शुभमन गिल के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। इस धुआंधार परफॉर्मेंस के साथ वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में लंबी छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। रूट ने एक झटके में राहुल द्रविड़, जैक कैलिस और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को पछाड़ा है। अब उनके आगे सिर्फ ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ही हैं।
सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में कुल 15921 रन बनाए हैं, वहीं जो रूट 13543 रनों के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। दोनों के बीच अब सिर्फ 2378 रनों का अंतर रह गया है।
ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में दो सवाल काफी चर्चित हैं। क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक टेस्ट रनों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज बन गए हैं?
स्टिक टू क्रिकेट के मंच पर वॉन से इसके अलावा और कई सवाल भी पूछे गए। आप भी देखें वीडियो-
जो रूट ने अभी तक 158 टेस्ट मैच खेले हैं। अगर बात सचिन तेंदुलकर के 200 में से पहले 158 टेस्ट मैचों की करें तो, रूट कई मामलों में अभी भी मास्टर ब्लास्टर को नहीं पछाड़ पाए हैं।
जैसे 158 टेस्ट के बाद सचिन तेंदुलकर का औसत 54.75 का था, जबकि जो रूट का फिलहाल 51.29 का है।
सचिन तेंदुलकर के नाम जहां 158 टेस्ट मैचों में 42 शतक थे, वहीं जो रूट अभी तक इतने ही मैचों में 39 शतक जड़ चुके हैं।