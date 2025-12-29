Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Joe Root backs Brendon McCullum and Ben Stokes to continue despite Ashes loss in Australia
एशेज गंवाने के बाद भी स्टोक्स-मैकुलम के साथ खड़े हैं जो रूट, बोले- उनको हटाना एक बेवकूफी होगी

एशेज गंवाने के बाद भी स्टोक्स-मैकुलम के साथ खड़े हैं जो रूट, बोले- उनको हटाना एक बेवकूफी होगी

संक्षेप:

इंग्लैंड की टीम ने एशेज गंवा दी है, लेकिन फिर भी जो रूट अपने कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम हारकर भागने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने आलोचकों को भी जवाब दिया है।

Dec 29, 2025 02:37 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया में जारी एशेज सीरीज 2025-26 को हार गई है। चार मैचों के बाद सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। जैसे-तैसे इंग्लैंड ने करीब 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है। हालांकि, सीरीज पहले ही इंग्लैंड की टीम हार चुकी है। बावजूद इसके दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने अपनी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रैंडन मैकुलम को अपने पदों पर बने रहने के लिए सपोर्ट किया है। जो रूट ने कहा है कि उनकी लीडरशिप में टीम में काफी सुधार हुआ है।

बीबीसी से बात करते हुए पूर्व कप्तान जो रूट ने कहा, “प्लेइंग ग्रुप की बात करें तो, हम मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। वे बहुत बढ़िया रहे हैं। आप हमारे प्लेयर्स के ग्रुप को देखें और उन लोगों को देखें जो चार साल पहले जब मैं कैप्टन था तब टीम में शामिल थे और आप उनके इंडिविजुअली रिकॉर्ड देखें, तो उनमें से हर एक ने एक प्लेयर के तौर पर सुधार किया है। इस टीम ने एक टीम के तौर पर सुधार किया है। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी मेहनत और जो चीजें की गई हैं, हटाना एक बेवकूफी होगी।”

हालाकि, जो रूट ने माना कि इंग्लैंड टीम में सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने कहा, "हां, हम बेहतर हो सकते हैं और कुछ एरिया हैं जिन पर हम काम करते रहेंगे, लेकिन मैनेजमेंट बहुत मेहनत करता है। वे चीजें थोड़े अलग तरीके से कर सकते हैं और यह उससे अलग लग सकता है जिसकी हम एक इंग्लिश टीम के तौर पर आदत रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने एक ग्रुप के तौर पर बहुत तरक्की की है और इसका एक बड़ा कारण हमारे पीछे मौजूद लोग हैं।"

रूट इस बात से बहुत निराश हैं कि लगातार चौथी एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड ने गंवाई है, लेकिन थोड़ा सा सहज इसलिए महसूस कर रहे हैं कि 2011 के बाद पहला टेस्ट उन्होंने इस सरजमीं पर जीता है। उन्होंने कहा, "बेशक, जब भी आप कोई सीरीज हारते हैं, तो यह बहुत निराशाजनक होता है। हर बार जब आप मैदान पर जाते हैं, तो आप नतीजे के सही पक्ष में रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मैं यहां आकर एक और एशेज सीरीज हारना नहीं चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से, कभी-कभी आप हार जाते हैं, आप कुछ गलतियां करते हैं और वह भी अच्छे विरोधियों के खिलाफ तो वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन यह सच में जरूरी था कि हमने इसका अच्छा जवाब दिया और जब हमें इस हफ्ते मौके मिले, तो हमने वैसा ही किया।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
