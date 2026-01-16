Cricket Logo
ICC टेस्ट रैंकिंग्स में रूट और हेड का दबदबा, टॉप-5 की लिस्ट में 1 भी भारतीय नहीं

ICC टेस्ट रैंकिंग्स में रूट और हेड का दबदबा, टॉप-5 की लिस्ट में 1 भी भारतीय नहीं

संक्षेप:

आईसीसी (ICC) द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी की गई ताजा टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी चार्ट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस नई रैंकिंग के अनुसार, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है और 880 की रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं। 

Jan 16, 2026 12:35 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी (ICC) द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी की गई ताजा टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी चार्ट में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस नई रैंकिंग के अनुसार, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी है और 880 की रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं। एशेज सीरीज के दौरान पांच टेस्ट मैचों में दो शानदार शतक जड़ने की वजह से रूट ने अपनी शीर्ष रैंकिंग को मजबूती दी है और फिलहाल उनकी इस कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।

रैंकिंग के ऊपरी पायदानों पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड के ही हैरी ब्रूक 857 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हैं, हालांकि पिछले कुछ समय से बड़ी पारियां न खेल पाने के कारण वे जो रूट से काफी पीछे रह गए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पिछले टेस्ट मैच में लगाए गए शतक के दम पर एक स्थान की छलांग लगाई है और वे अब 853 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी एक पायदान का सुधार किया है और वे 831 रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन को दो स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा है और वे अब 822 रेटिंग के साथ पांचवें पायदान पर खिसक गए हैं। विलियमसन द्वारा पिछले कुछ समय से टेस्ट क्रिकेट न खेलना उनकी रेटिंग में गिरावट का मुख्य कारण बना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसीसी की इस ताजा टॉप-5 सूची में भारत का एक भी बल्लेबाज जगह बनाने में कामयाब नहीं रहा है, जो भारतीय टेस्ट बल्लेबाजी क्रम के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग: टॉप-5 बल्लेबाज

1. जो रूट (इंग्लैंड) – 880 रेटिंग

2. हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) – 857 रेटिंग

3. ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया) – 853 रेटिंग

4. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) – 831 रेटिंग

5. केन विलियमसन (न्यूजीलैंड) – 822 रेटिंग

