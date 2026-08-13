इस बार रखूंगा जोफ्रा आर्चर का पूरा ख्याल… जो रूट को हुआ अपनी पुरानी गलती का एहसास
जो रूट ने माना है कि जब वह कप्तान थे तो उन्होंने जोफ्रा आर्चर का कुछ ज्यादा ही यूज किया था, लेकिन अब वे फिर से कप्तान बने हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। इस गलती को वे दोहराएंगे नहीं।
फिर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बने जो रूट ने अपनी एक पुरानी गलती को स्वीकार किया है, जो उन्होंने अपनी पिछली कप्तानी में की थी। रूट ने इस बात को माना है कि जब वे कप्तान थे तो उन्होंने जोफ्रा आर्चर का कुछ ज्यादा ही यूज किया था, लेकिन अब नए कार्यकाल में वह ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे। बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद जो रूट को फिर से इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है। वे पाकिस्तान के खिलाफ अगले सप्ताह शुरू हो रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से अपने नए कार्यकाल की शुरुआथ करेंगे।
स्काई स्पोर्ट्स के मुताबिक, रूट ने कहा है कि शायद उन्होंने कप्तानी के पहले कार्यकाल में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर से कुछ ज्यादा ही काम लिया था, लेकिन अब वे तेज गेंदबाज के वर्कलोड का ध्यान रखेंगे। टेस्ट कप्तान के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में, रूट को आर्चर का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, उन्होंने नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड में अपने पहले विदेशी टेस्ट में 42 ओवर गेंदबाजी आर्चर से कराई थी। इसके बाद आर्चर को कई चोटें लगीं, जिसकी वजह से वह 2021 से 2025 तक टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहे।
आर्चर के अलावा भी हैं विकल्प
हालांकि, इस बार रूट ने कहा है कि उनके पास ज्यादा गेंदबाजी के विकल्प हैं। अब आर्चर का वर्कलोड ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। उन्होंने आर्चर की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक जेनरेशनल टैलेंट हैं, जो सभी फ़ॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए बड़ा असर डालते हैं। रूट ने कहा, "मुझे लगता है कि कभी-कभी शायद मैंने उनसे ज्यादा बॉलिंग करवाई और उनका ज्यादा इस्तेमाल किया। अब वह जिस अटैक के साथ काम करते हैं, वह उन्हें बहुत अच्छे से कॉम्प्लिमेंट करता है।"
कप्तान ने आगे कहा, "अब ऐसे दूसरे गेंदबाज भी हैं जो शायद वह रोल निभा सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहले जोफ्रा का इस्तेमाल किया होगा। मेरा मानना है कि वह एक जेनरेशनल टैलेंट हैं और ऐसे इंसान हैं जो इंग्लैंड के लिए सभी फॉर्मेट में शानदार चीजें करने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट में, वह कुछ शानदार चीजें करने में काबिल हैं। साफ है, जैसा कि मैंने कहा, पहली बार में, मैं सब कुछ सही नहीं कर पाया था।" उन्होंने कहा, "मैंने गलतियां कीं, लेकिन आगे हम जो भी करेंगे, उसमें वह बहुत जरूरी फैक्टर होंगे। मैं उनके साथ दोबारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं।"
लोगों की सोच बदल सकती है- रूट
रूट ने माना कि कप्तान के तौर पर उनका पहला अनुभव अभी भी लोगों की सोच को बदल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछली गलतियां रुकावट नहीं, बल्कि सबक होनी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के करीब बढ़ रहे रूट ने कहा, "मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह होगी कि लोग चार साल पहले मेरी कप्तानी के बारे में क्या राय रखते हैं। मुझे लगता है कि यह याद रखना बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए सबसे ज्यादा यह याद रखना जरूरी है कि मैं चार साल पहले जैसा खिलाड़ी था, उससे अब बिल्कुल अलग खिलाड़ी हूं। एक खिलाड़ी के तौर पर, मैंने हमेशा अपने खेल को बेहतर बनाने और आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मुझे यह कुछ अलग नहीं लगता। आपको सीखना होगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट