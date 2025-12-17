Cricket Logo
जिसने इटली को दिलाया T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, उसी कप्तान को कर दिया टीम से बाहर

जिसने इटली को दिलाया T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, उसी कप्तान को कर दिया टीम से बाहर

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 का टिकट इटली की टीम को जिस कप्तान ने दिलाया, उसे ही टीम से बाहर कर दिया गया। ये कोई और नहीं, बल्कि जो बर्न्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेल चुके हैं। इटली की टीम पहली बार मेगा इवेंट खेलेगी। 

Dec 17, 2025 01:06 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इटली की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली है। इटली की टीम पहली बार किसी आईसीसी इवेंट का हिस्सा होगी। इस टीम को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जो बर्न्स ने कप्तानी करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कराया था। हालांकि, वही कप्तान अब भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 विश्व कप में नहीं खेलेगा। इसकी जानकारी इटैलियन क्रिकेट फेडरेशन ने मंगलवार 16 दिसंबर को दे दी है।

फेडरेशन ने कहा है कि टी20 विश्व कप 2026 में जो बर्न्स उपलब्ध नहीं होंगे। जो बर्न्स और इटैलियन क्रिकेट फेडरेशन के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ है। जो बर्न्स को टीम से बाहर किया जाना इटैलियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जुलाई 2025 में नीदरलैंड्स में एक ऐतिहासिक क्वालिफाइंग कैंपेन में इटली की टीम का नेतृत्व उन्होंने किया था और अब कुछ महीने के बाद वे टीम से बाहर हैं।

इटैलियन क्रिकेट फेडरेशन ने अपने बयान में ये भी ऐलान किया है कि वेन मैडसेन को इटली की T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। यह अनुभवी बल्लेबाज आयरलैंड के आगामी T20I दौरे पर इटली की टीम की कप्तानी करेगा और फिर वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभालेगा। मैडसेन, जो पहले भी इटली का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्हें टीम के साथ-साथ नेशनल टीम के लॉन्ग-टर्म कोचिंग और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में भी एक अहम खिलाड़ी माना जाता है।

जो बर्न्स को टीम से बाहर करना सभी के लिए हैरानी की बात हो सकती है, क्योंकि उनकी कप्तानी में दमदार प्रदर्शन टीम ने किया था। वहीं, कैप्टेंसी चेंज पर फेडरेशन ने कहा कि यह फैसला स्थिरता, तालमेल और निरंतरता को ध्यान में रखकर लिया गया है। मैडसेन को इस स्टेज पर फेडरेशन ने सबसे सही लीडर माना है। फेडरेशन ने शॉर्ट-टर्म चीजों को नजरअंदाज करते हुए लॉन्ग-टर्म टीम बैलेंस को प्राथमिकता दी है।

9 फरवरी से शुरू होगा अभियान

इटली की टीम अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत 9 फरवरी को करेगी। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ टीम अपना पहला विश्व कप मैच खेलेगी। फेडरेशन ने कहा कि वह व्यक्तिगत मामलों पर और कोई टिप्पणी नहीं करेगा, बल्कि तैयारियों पर पूरी तरह ध्यान देगा और क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर टीम के ऐतिहासिक डेब्यू से पहले माहौल को शांत बनाए रखेगा।

