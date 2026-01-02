Cricket Logo
2026 का पहला सुपर ओवर, तीन गेंदों में जीती सुपर किंग्स की टीम; डोनोवन फरेरा ने मचाई तबाही

2026 का पहला सुपर ओवर, तीन गेंदों में जीती सुपर किंग्स की टीम; डोनोवन फरेरा ने मचाई तबाही

संक्षेप:

2026 का पहला सुपर ओवर साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेला गया, जब हाईस्कोरिंग मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स की टीमों ने बराबर स्कोर बनाए। डोनोवन फरेरा ने इस मैच में महफिल लूटी।

Jan 02, 2026 08:40 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
2026 का पहला सुपर ओवर साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेला गया, जब हाईस्कोरिंग मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग्स और डरबन सुपर जायंट्स की टीमों ने बराबर स्कोर बनाए। फाफ डु प्लेसी की अगुवाई वाली जोबर्ग सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 205 रन बोर्ड पर लगाए थे। कप्तान फाफ डु प्लसी ने 47 रन बनाए तो शुभम रंजने ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि अंत में डोनोवन फरेरा 10 गेंदों पर 4 छक्कों की मदद से नाबाद 33 रन बनाकर महफिल लूट ले गए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 330 का था। 206 के टारगेट का पीछा करने उतरी डरबन सुपर जायंट्स की टीम भी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना पाई और मैच टाई हो गया। उनकी तरफ से इवन जोन्स ने सर्वाधिक 43 रन बनाए।

नियमों के अनुसार डरबन सुपर जायंट्स को सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने का मौका मिला। हालांकि टीम इसका फायदा नहीं उठा पाई और 6 गेंदों पर उन्होंने 5 ही रन बनाए।

रिचर्ड ग्लीसन ने जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी बाउंड्री नहीं दी।

6 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम के लिए रिली रोसौव ने पहली ही गेंद पर नूर अहमद को चौका लगाकर अपनी टीम को मैच में आगे कर दिया था। रिली रोसौव मैच के दौरान बिना खाता खोले आउट हो गए थे, मगर टीम उनकी काबिलियत से अच्छी तरह वाकिफ है, जिस वजह से उन्होंने उन्हें सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेजा।

रिली रोसौव ने दूसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े फरेरा ने तुरंत रोसौव को गले लगाकर जीत का जश्न मनाया।

जोबर्ग सुपर किंग्स ने इसी के साथ जीत की हैट्रिक लगाते हुए पॉइंट्स टेबल में बाजी मारी और 13 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया।

