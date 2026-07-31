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IPL में सबसे लंबा SIX जड़ने वाले प्लेयर को CSK की फ्रेंचाइजी ने बनाया हेड कोच, हो गया ऐलान

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL के इतिहास का सबसे लंबा SIX जड़ने वाले प्लेयर को CSK की फ्रेंचाइजी ने SA20 लीग में अपनी टीम का हेड कोच बनाया है। इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। स्टीफन फ्लेमिंग टीम का साथ छोड़ चुके हैं। 

Suresh Raina and Albie Morkel
एल्बी मोर्केल सीएसके की जर्सी में सुरेश रैना के साथ

चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच पद से स्टीफन फ्लेमिंग इस्तीफा दे चुके हैं। वे सीएसके की सिस्टर फ्रेंचाइजियों में भी हेड कोच के पद पर तैनात थे। इनमें साउथ अफ्रीका की टी20 लीग एसए20 में जोबर्ग सुपर किंग्स और मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी में टेक्सास सुपर किंग्स शामिल है। इन दोनों टीमों का साथ भी उन्होंने छोड़ दिया है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स की एसए20 वाली फ्रेंचाइजी जोबर्ग सुपर किंग्स ने नए हेड कोच का ऐलान कर दिया है। ऐसे खिलाड़ी को हेड कोच नियुक्त किया गया है, जिसने आईपीएल में सबसे लंबा छक्का मारा है।

आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का जड़ने वाले साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एल्बी मोर्केल को जोबर्ग सुपर किंग्स का हेड कोच बनाया गया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर और सुपर किंग्स सेटअप में एक जाना-पहचाना चेहरा, मोर्कल इस रोल में फ्रेंचाइजी को उसके पहले SA20 टाइटल की ओर ले जाने के लिए आए हैं। इससे पहले स्टीफन फ्लेमिंग टीम से बाहर हो गए थे, जो पहले चार सीजन तक टीम के हेड कोच थे। आईपीएल में टीम जरूर उनकी कोचिंग में सफल हुई, लेकिन एसए20 में टीम ज्यादा सफल नहीं हो पाई।

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मोर्केल ने जड़ा था 125 मीटर का छक्का

एल्बी मोर्केल ने 2008 के सीजन में चेन्नई के लिए ही खेलते हुए 125 मीटर का छक्का जड़ा था। एल्बी मोर्केल काफी समय पहले क्रिकेट की दुनिया का अलविदा कह चुके हैं। क्रिकेट छोड़ने के बाद से ही वे कोचिंग की दुनिया में पैर जमा रहे हैं। वे चेन्नई सुपर किंग्स की अलग-अलग फ्रेंचाइजियों में अलग-अलग जिम्मेदारी निभा चुके हैं। हालांकि, पहली बार उन्हें किसी टीम का हेड कोच बनाया गया है। एल्बी मोर्केल को साउथ अफ्रीका की टीम में भी कोचिंग स्टाफ में जगह मिली थी, जब टीम टी20 विश्व कप 2026 भारत में खेली थी।

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हमारे टीम कल्चर को समझते हैं मोर्केल - विश्वनाथन

100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचों का अनुभव रखने वाले एल्बी मोर्केल को लेकर JSK के डायरेक्टर कासी विश्वनाथन ने कहा, "एल्बी मोर्कल हमारे कल्चर को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने इसे एक खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर अनुभव किया है। उनकी लीडरशिप और साउथ अफ़्रीकी क्रिकेट के माहौल की समझ हमें आगे बढ़ने में बहुत कॉन्फिडेंस देती है।" आपको बता दें, SA20 का पांचवां एडिशन 17 जनवरी, 2027 को शुरू होगा, जिसमें JSK अगले दिन पार्ल रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। दो महीने बाद फिर आईपीएल शुरू होगा। इससे पहले उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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