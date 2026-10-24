अभी तो काम आधा हुआ है, न्यूजीलैंड को लगातार दो मैचों में हराने के बाद श्रेयस अय्यर ने किया पोस्ट
न्यूजीलैंड को लगातार दो मैचों में हराने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्होंने शनिवार को दूसरा मुकाबला जीतने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है अभी तो काम आधा हुआ है।
मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां उसे टी-20, वनडे, टेस्ट और शैडो टेस्ट सभी तरह के मुकाबले खेलने हैं। भारत की टी-20 टीम और भारत ए की टीम न्यूजीलैंड में हैं और खेल रही हैं। पांच मैचों की टी-20 सीरीज में भारतीय टीम ने शुरुआती दो मुकाबले जीत लिए हैं। भारत ने 2-0 से इस सीरीज में बढ़त बना ली है और अगर एक और मुकाबला जीत लेती है तो शृंखला अपने नाम कर लेगी। शुरुआती दो मुकाबलों में भारत की जीत के लिए टी-20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर काफी खुश हैं।
उन्होंने शनिवार को भारत की दूसरी जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि अभी काम आधा ही हुआ है और उसके कुछ देर बाद उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी इसी कैप्शन के साथ पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था- “अभी तो काम आधा हुआ है।” यानी श्रेयस अय्यर इस पोस्ट के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनका अगले मैच में लक्ष्य सीरीज जीतना होगा और साथ ही साथ टीम इंडिया के कप्तान के दिमाग में सीरीज को क्लीन स्वीप करने के भी खयाल आ रहे होंगे। श्रेयस अय्यर की इस पोस्ट पर फैंस तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं। ज्यादातर फैंस उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। हालांकि, आज के मुकाबले में श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। ऐसे में फैंस को अगले मैच में यह उम्मीद होगी कि वे रन बनाएं।
पहले मैच में भारत ने 225 रन चेज किेए
22 अक्टूबर से शुरू हुई इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने रिकॉर्ड रन चेज करते हुए न्यूजीलैंड को उनके घर पर पटखनी दी। न्यूजीलैंड ने गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे और भारत के सामने 226 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य भारतीय टीम ने संजू सैसमन की शानदार पारी की मदद से 19.4 ओवर में दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने उस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 42 रन बनाए थे। नमन धीर ने सिर्फ 15 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 67 रनों की पारी 8 चौके और चार छक्कों की मदद से खेली थी।
दूसरे मुकाबले में भी चार विकेट से जीत
पहले मैच में चार विकेट से मिली शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा था। टीम इंडिया ने दूसरे टी-20 मैच में शनिवार 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मेजबान टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। 181 रनों को भारतीय टीम ने तिलक वर्मा के शानदार 26 गेंदों में 51 रनों और नमन धीर और नीतीश रेड्डी के कैमियो की वजह से 1 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया और 4 विकेट से इस मैच को भी जीत लिया। इस मैच में कप्तान अय्यर का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए।
अय्यर से उम्मीद
सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह मैच वेलिंगटन में होगा, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर से अच्छे प्रदर्शन और भारतीय टीम से सीरीज जीतने की उम्मीद प्रशंसकों को होगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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