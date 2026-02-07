जो भी है वैभव की वजह से है.., U-19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तान म्हात्रे का वीडियो वायरल
विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम में खुशी का माहौल देखने को मिला। जश्न मनाते हुए सभी युवा खिलाड़ियों ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया। इस लाइव में कप्तान आयुष म्हात्रे से किसी ने पूछा कि आपको भारत को 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर कैसा लग रहा है। इसके जवाब में कप्तान आयुष म्हात्रे ने जो कहा वह दिल…
भारत ने 6वीं बार अंडर-19 के वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बार कप्तान आयुष म्हात्रे ने भारतीय टीम को चैंपियन बनाया। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारत ने 100 रनों के बड़े अंतर से इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया।
विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम में खुशी का माहौल देखने को मिला। विश्व चैंपियन बनने का जश्न मनाते हुए सभी युवा खिलाड़ियों ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया। इस लाइव में कप्तान आयुष म्हात्रे से किसी ने पूछा कि आपको भारत को 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बनाकर कैसा लग रहा है। इसके जवाब में कप्तान आयुष म्हात्रे ने जो कहा वह हर किसी का दिल जीत लेगा। कप्तान म्हात्रे ने कहा कि जो भी है सब वैभव की वजह से है। यानी कप्तान म्हात्रे ने हंसी-मजाक वाली जगह में भी वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी को क्रेडिट देना नहीं भूले और उसी की टी की जीत की सबसे बड़ी वजह भी मानी।
बता दें कि फाइनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने एकदम तांडव मचा दिया। उन्होंने 8 चौकों और 8 छक्कों की मदद से पहले तो 54 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़ा। वे यहीं पर नहीं रुके और चौकों छक्कों की बरसात करते रहे। वैभव ने आउट होने से पहले 80 गेंदों में 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे। उनकी इस विशाल पारी की वजह से और कप्तान आयुष म्हात्रे के अर्धशतक की मदद से भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए जिस श्रीलंका की टीम नहीं हासिल कर पाई और 311 रनों पर ही ऑलआउट हो गई। भारत ने फाइनल मुकाबले को 100 रनों से जीता।
इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। वैभव सूर्यवंशी भोजपुरी गाने पर जमकर थिरके। उन्होंने अपनी मेहनत के बारे में बताते हुए कहा बहुत मेहनत की है भाईयों। सभी खिलाड़ियों के जीत के जश्न का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे क्रिकेट प्रशंसक और अन्य लोग काफी पसंद कर रहे हैं।
कप्तान आयुष म्हात्रे के बचपन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को राजस्थान रॉयल्स ने शेयर किया है, जिसमें कप्तान आयुष म्हात्रे बचपन में क्रिकेट खेलते हुए बोल रहे हैं और बेहत क्यूट लग रहे हैं। इस वीडियो में उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी उम्र कितनी है जिसमें वे जवाब देते हैं 6 साल। उनके जवाब में एक अद्भुत क्यूटनेस और मासूमियत है। उन्होंने वीडियो में बैट्समैन बनने की चाहत बताई थी और अब अपनी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी से भारतीय टीम को विश्व का खिताब जिता दिया है।
