जम्मू और कश्मीर में उस समय बवाल मच गया, जब वहां एक लोकल टूर्नामेंट के दौरान क्रिकेटर फिलिस्तीन का झंडा अपने हेलमेट पर लगाए खेलता नजर आया। इस घटना के सामने पुलिस तुरंत एक्शन में आई और क्रिकेटर समेत टूर्नामेंट के आयोजकों को पुछताछ के लिए बुलाया। जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, एक क्रिकेटर को स्थानीय टूर्नामेंट के हिस्से के रूप में आयोजित एक मैच में भाग लेने के दौरान फिलिस्तीन ध्वज वाला हेलमेट पहने देखा गया था। पुलिस ने कहा, "जम्मू में एक निजी टूर्नामेंट में क्रिकेट मैच के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन के झंडे के इस्तेमाल के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक क्रिकेट खिलाड़ी और टूर्नामेंट के आयोजक को पूछताछ के लिए बुलाया है।"

पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि पूछताछ का मकसद यह पता लगाना है कि मैच के दौरान किन परिस्थितियों में झंडा दिखाया गया था।

क्रिकेटर की पहचान फुरकान भट के रूप में हुई है। इंडिया टुडे के अनुसार यह घटना बुधवार को चल रहे J&K चैंपियंस लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में JK11 किंग्स और जम्मू ट्रेलब्लेजर्स के बीच मैच के दौरान हुई। भट को खेलते समय अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाए देखा गया, जिसके बाद यह मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया।

सूत्रों ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में टूर्नामेंट के ऑर्गनाइजर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई परमिशन ली गई थी, क्या टूर्नामेंट के नियमों का उल्लंघन हुआ था, और खेल इवेंट के दौरान झंडा दिखाने के पीछे क्या मकसद था।