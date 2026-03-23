RCB के प्रैक्टिस मैच में जितेश शर्मा और रजत पाटीदार ने मचाई तबाही, जानें विराट कोहली ने बनाए कितने रन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यह प्रैक्टिस मैच टीम वेंकी (वेंकटेश अय्यर) और टीम क्रुणाल (पांड्या) के बीच हुआ। पहले टीम वेंकी ने बैटिंग की जिसमें उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए।
IPL 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है, इससे पहले सभी टीमें जमकर पसीना बहा रही है। इस कड़ी में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी अपना टाइटल डिफेंड करने की तैयारी कर रही है। आरसीबी ने पिछले सीजन पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर पहली बार ट्रॉफी जीती थी। अब जीत की इस लय को आरसीबी आगामी सीजन में भी बरकरार रखना चाहेगी। आरसीबी का पहला मैच 28 मार्च को ही सनराइजर्स हैदराबाद से है। इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए आरसीबी ने हाल ही में एक प्रैक्टिस मैच खेला जिसमें उनके बल्लेबाजों ने खूब तबाही मचाई। आईए जानते हैं उस मैच में क्या-क्या हुआ।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का यह प्रैक्टिस मैच टीम वेंकी (वेंकटेश अय्यर) और टीम क्रुणाल (पांड्या) के बीच हुआ।
पहले टीम वेंकी ने बैटिंग की जिसमें उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए। जितेश शर्मा ने इस दौरान 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, इस पारी के लिए उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना किया। वहीं टिम डेविड ने 14 गेंदों पर 36 और वेंकटेश अय्यर ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए।
विराट कोहली भी टीम वेंकी का ही हिस्सा थे, उन्होंने 12 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेली।
इसके बाद बारी टीम क्रुणाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाए।
टीम क्रुणाल के लिए देवदत्त पडिक्कल, क्रुणाल पांड्या और रजत पाटीदार ने अर्धशतक जड़े।
पाटीदार ने 25 गेंदों पर 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं पांड्या ने 33 गेंदों पर 58 तो पडिक्कल ने इतनी ही गेंदों पर 63 रन बनाए।
बता दें, प्रैक्टिस मैच बिना किसी नियम के खेला जाता है। इस दौरान बल्लेबाज दोनों टीमों से बैटिंग कर सकता है, वहीं गेंदबाज भी ऐसा कर सकता है। यह प्रैक्टिस मैच सिर्फ खिलाड़ियों की तैयारी के लिए होता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें