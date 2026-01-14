जितेश शर्मा ने चुनी IPL की बेस्ट-XI, कोहली को किया ड्रॉप; धोनी को बनाया कैप्टन
जितेश शर्मा ने आईपीएल की बेस्ट प्लेइंग-11 चुनी है, जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में आरसीबी के दिग्गज प्लेयर विराट कोहली को शामिल नहीं किया है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है।
धोनी को बनाया कप्तान, कोहली ड्रॉप
जितेश शर्मा ने सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और एडम गिलक्रिस्ट को चुना है। गिलक्रिस्ट को उन्होंने अपनी टीम का विकेटकीपर भी बनाया है। तीसरे नंबर पर जितेश की टीम में सूर्यकुमार यादव जबकि चौथे स्थान पर महान ऑलराउंडर जैक कैलिस को जगह मिली है। 5वें स्थान पर विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को जगह दी है, जबकि हार्दिक पांड्या टीम में 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। एमएस धोनी को उन्होंने अपनी टीम का कप्तान बनाया है और वे 7वें नंबर पर बैटिंग करेंगे। स्पिन गेंदबाजी विभाग में उन्होंने अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को टीम में रखा है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड के हाथों में है।
मजबूत ऑलराउंडर्स की टीम
जितेश की यह टीम ऑलराउंडर्स से भरी हुई है। जैक कैलिस, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे आलराउंडर्स टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। रोहित शर्मा एबी डिविलियर्स और हार्दिक जैसे हिटर जिस टीम में हों और बुमराह और हेजलवुड जैसी गेंदबाजी हो वह टीम अपने आप में ही काफी मजबूत होगी।
जितेश शर्मा की बेस्ट आईपीएल इलेवन इस प्रकार है
रोहित शर्मा, एडम गिलक्रिस्ट (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, जैक्स कैलिस, एबी डीविलियर्स, हार्दिक पंड्या, एमएस धोनी (कप्तान), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, जोश हेजलवुड।
दो गुटों में बंटे फैंस
इस टीम पर सोशल मीडिया पर फैंस की दोतरफा राय है। एक तरफ विराट कोहली को ना लिए जाने को लेकर आरसीबी के समर्थकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है, वहीं दूसरे कुछ फैंस टीम को शानदार बता रहे हैं। विराट कोहली आईपीएल के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 हजार से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने आईपीएल में धोनी से अधिक छक्के भी जड़े हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। ऐसे में उन्हें टीम में ना शामिल करने और खासकर तब जब जितेश शर्मा उसी टीम का हिस्सा है, इस बात को लेकर फैंस के बड़े हिस्से में नाराजगी भी देखने को मिली है।