T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने पर जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, पहली बार दर्द को किया बयां

T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने पर जितेश शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, पहली बार दर्द को किया बयां

संक्षेप:

जितेश शर्मा को T20 World Cup 2026 के लिए टीम में जगह नहीं मिली। पिछली कई सीरीजों में वे टीम का हिस्सा थे और मौका भी मिल रहा था, लेकिन सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने एक अलग कॉम्बिनेशन चुना है।

Jan 15, 2026 09:04 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 के लिए भारतीय टीम में विकेटकीपर और फिनिशर के तौर पर देखे जा रहे जितेश शर्मा को जगह नहीं मिली। पिछली कई सीरीजों में वे टीम का हिस्सा थे और मौका भी मिल रहा था, लेकिन सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने एक अलग कॉम्बिनेशन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुना और जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया। इस पर अब जितेश शर्मा का रिऐक्शन सामने आया है। उन्होंने एक दावा भी किया कि चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज किए जाने के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी।

क्रिकट्रैकर के साथ बातचीत में विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलने से वे बहुत दुखी थे। जब सिलेक्शन कमिटी के चीफ अजीत अगरकर ने टीम में बदलाव का कारण बताया, तब जाकर जितेश शर्मा को पता चला कि क्या हुआ था। अजीत अगरकर ने बताया था कि हम ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में सोच रहे थे, जो संजू सैमसन की अनुपस्थिति में ओपनर भी हो और विकेटकीपर भी हो या फिर कम से कम बैकअप ओपनर भी हो। इस वजह से जितेश बाहर किए गए।

जितेश शर्मा ने बताया, "जब तक टीम की घोषणा नहीं हुई, मुझे अपने बाहर होने का पता नहीं था। उसके बाद, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्टर्स के दिए गए एक्सप्लेनेशन से सहमत था। यह एक सही कारण था। बाद में, मैंने कोच और सिलेक्टर्स से बात की और मुझे लगा कि उनका रीजन सही था। मैं पूरी तरह समझ गया कि वे मुझे क्या समझाना चाहते थे और मैं इससे सहमत था।"

सिर्फ जितेश शर्मा ही नहीं, बल्कि शुभमन गिल को भी बाहर किया गया था, जो कि टीम के उपकप्तान थे। रिंकू सिंह और ईशान किशन को इनकी जगह चुना गया। उपकप्तानी अक्षर पटेल को सौंपी गई। जितेश ने कहा, "यह दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि मैंने ICC T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन यही किस्मत है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उस पल, मैं सुन्न था और कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अपने परिवार के साथ समय बिताने और दिनेश कार्तिक से बात करने से मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
