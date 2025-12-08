ICC को जियोस्टार ने दिया झटका, टी20 वर्ल्ड कप के प्रसारण से खींचे कदम; इतने हजार करोड़ की थी डील

संक्षेप: जियोस्टार आईसीसी के साथ अपनी डील को जारी नहीं रखना चाहता। ऐसे में आईसीसी को फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए प्लेटफॉर्म की तलाश में जुटना पड़ा है।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आठ मार्च तक आयोजन होना है, जिसके भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से दो महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को झटका लगा है। जियोस्टार इंडिया मीडिया राइट्स से अपने कदम पीछे खींचना चाहता है। जियोस्टार ने अपने फैसले के बारे में आईसीसी को सूचित कर दिया है। जियोस्टार ने डील से पीछे हटने का कारण भारी नुकसान बताया है। जल्द अन्य ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो भारत में वर्ल्ड कप के मैच दिखाने में परेशानी हो सकती है। आईसीसी नए प्लेटफॉर्म की तलाश में जुट गया है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जियोस्टार ने गवर्निंग बॉडी को ऑफिशियली बताया है कि वो भारत में आईसीसी इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने की डील जारी नहीं रख सकता। कॉन्ट्रैक्ट के अभी दो साल बाकी हैं। यह फैसला जियोस्टार को मौजूदा चार साल के मीडिया-राइट्स एग्रीमेंट के तहत हुए भारी वित्तीय नुकसान के बाद लिया गया है।

बता दें कि जियोस्टार ने आईसीसी के साथ 2024-27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह डील 2024-27 के लिए तीन अरब डॉलर (तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपए) की थी। जियोस्टार को डिज्नी के स्टार इंडिया से यह डील विरासत में मिली थी। जियोस्टार की उम्मीदों के मुताबिक कमाई नहीं हो रही, जिस वजह से वित्तीय घाटा बढ़ रहा। डॉलर के महंगे होने से भी जियोस्टार का बोझ बढ़ा है।