ICC को जियोस्टार ने दिया झटका, टी20 वर्ल्ड कप के प्रसारण से खींचे कदम; इतने हजार करोड़ की थी डील

जियोस्टार आईसीसी के साथ अपनी डील को जारी नहीं रखना चाहता। ऐसे में आईसीसी को फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए प्लेटफॉर्म की तलाश में जुटना पड़ा है।

Dec 08, 2025 10:03 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सात फरवरी से आठ मार्च तक आयोजन होना है, जिसके भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबान हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से दो महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को झटका लगा है। जियोस्टार इंडिया मीडिया राइट्स से अपने कदम पीछे खींचना चाहता है। जियोस्टार ने अपने फैसले के बारे में आईसीसी को सूचित कर दिया है। जियोस्टार ने डील से पीछे हटने का कारण भारी नुकसान बताया है। जल्द अन्य ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो भारत में वर्ल्ड कप के मैच दिखाने में परेशानी हो सकती है। आईसीसी नए प्लेटफॉर्म की तलाश में जुट गया है।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आईसीसी एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है क्योंकि जियोस्टार ने गवर्निंग बॉडी को ऑफिशियली बताया है कि वो भारत में आईसीसी इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने की डील जारी नहीं रख सकता। कॉन्ट्रैक्ट के अभी दो साल बाकी हैं। यह फैसला जियोस्टार को मौजूदा चार साल के मीडिया-राइट्स एग्रीमेंट के तहत हुए भारी वित्तीय नुकसान के बाद लिया गया है।

बता दें कि जियोस्टार ने आईसीसी के साथ 2024-27 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए 2023 में कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह डील 2024-27 के लिए तीन अरब डॉलर (तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपए) की थी। जियोस्टार को डिज्नी के स्टार इंडिया से यह डील विरासत में मिली थी। जियोस्टार की उम्मीदों के मुताबिक कमाई नहीं हो रही, जिस वजह से वित्तीय घाटा बढ़ रहा। डॉलर के महंगे होने से भी जियोस्टार का बोझ बढ़ा है।

आईसीसी ने 2026–29 के इंडिया मीडिया राइट्स के लिए नई बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईसीसी लगभग 2.4 अरब डॉलर की मांग कर रहा है। आईसीसी ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI), नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म से संपर्क किया है लेकिन अभी तक डील फाइनल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि ज्यादा कीमत की वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म ने मीडिया अधिकारों में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
