झूलन गोस्वामी का दावा, हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल; बताया कितने साल और खेल सकती हैं?

संक्षेप: झूलन गोस्वामी ने दावा किया कि बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है। पूर्व गेंदबाज झूलन का मानना है कि हरमनप्रीत चार-पांच साल और खेल सकती हैं।

भारत की महान तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का मानना है कि महिला वनडे विश्व कप और दो महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) ट्रॉफी जीतने वाली हरमनप्रीत कौर की कप्तानी का रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है और वह अगले चार-पांच साल और खेल सकती हैं। 36 वर्षीय हरमनप्रीत की अगुवाई में भारत ने वनडे विश्व कप 2025 जीता लेकिन इससे पहले वह अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस (एमआई) को डब्ल्यूपीएल खिताब दिला चुकी हैं। डब्ल्यूपीएल 2026 की शुक्रवार से शुरुआत होने जा रही है।

एमआई की गेंदबाजी कोच और मेंटोर झूलन ने पीटीआई से कहा, ‘‘उसने भारतीय क्रिकेट और मुंबई इंडियंस के लिए जो किया है , वह अद्भुत है। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। वह विश्व कप विजेता पहली भारतीय महिला कप्तान है और दो डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी भी जीत चुकी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी जीतेगी।’’ झूलन ने यह भी कहा कि विश्व कप जीतने के बाद उनके , मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और रीमा मल्होत्रा जैसे पूर्व क्रिकेटरों के साथ जश्न मनाना पहले से सोचा हुआ नहीं था।