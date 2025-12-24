ईशान किशन का लिस्ट ए में बड़ा कारनामा, बतौर विकेटकीपर लगाया सबसे तेज शतक

संक्षेप: भारतीय क्रिकेट के 'पॉकेट डायनेमो' कहे जाने वाले ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। झारखंड के कप्तान ईशान ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक के खिलाफ मात्र 33 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया।

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बल्ले से खूब रन बटोर रहे हैं। बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी के पहले मुकाबले में कर्नाटक के खिलाफ मात्र 33 गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। ईशान किशन लिस्ट ए में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। झारखंड के कप्तान ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे और मैदान के चारों ओर छक्कों की बरसात कर दी।

हाल ही में ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड की टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की थी। उनके घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार ने न केवल चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि वह इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। उन्हें हाल ही में आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी उन्हें टीम में मौका मिला है।

ईशान ने अपना शतक मात्र 33 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने कुल 39 गेंदों में 125 रन बनाए, जिसमें 14 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके शामिल थे। इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 320.51 का रहा। ईशान किशन के 39 गेंद में 125 रन पर देवदत्त पडिक्कल की 147 रन की पारी भारी पड़ गई और झारखंड को विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने बुधवार को पांच विकेट से हरा दिया। ग्रुप ए के मैच में कर्नाटक ने 15 गेंद बाकी रहते 413 रन का मुश्किल लक्ष्य हासिल कर लिया।

टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का कर्नाटक का फैसला एक समय गलत साबित होता दिखने लगा जब अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम में वापसी करने वाले ईशान ने सिर्फ 39 गेंद में सात चौकों और 14 छक्कों की मदद से 125 रन बना डाले। शिखर मोहन ने 44, विराट सिंह ने 88 और कुमार कुशाग्र ने 63 रन का योगदान दिया । विराट और कुशाग्र ने चौथे विकेट के लिये 129 रन की साझेदारी की। ईशान ने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर झारखंड को नौ विकेट पर 412 रन तक पहुंचाया।