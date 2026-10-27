1 रन से हारा झारखंड तो BCCI से की शिकायत, स्कोरर से होगी गई बड़ी गलती
झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला अंडर 19 टूर्नामेंट में 1 रन से हारने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। उनका कहना है कि उत्तराखंड के खिलाफ आखिरी ओवर में ऑफिशियल स्कोरर की गलती की वजह से वह मैच हारे।
एक रन से अगर कोई टीम मैच हार जाए तो बहुत दुख होता है, मगर दुख और ज्यादा तब होता है जब वह मैच अधिकारियों की गलती की वजह से इतने कम अंतर से हारे। ऐसा ही एक किस्सा झारखंड वर्सेस उत्तराखंड विमेंस अंडर-19 टूर्नामेंट मैच से सामने आया है। स्कोरर की एक गलती की वजह से झारखंड को मैच में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनका सफर वहीं समाप्त हो गया। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए अब झारखंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी शिकायत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से की है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेता है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन (JCA) ने BCCI को लेटर लिखकर शिकायत की है कि ऑफिशियल स्कोरर ने कथित तौर पर उत्तराखंड के खिलाफ नागपुर में विमेंस अंडर 19 टूर्नामेंट में रनचेज के आखिरी ओवर में उनके टोटल में एक रन – हार का अंतर – नहीं जोड़ा। पिछले मंगलवार को पहले बैटिंग करते हुए, उत्तराखंड ने 6 विकेट पर 134 रन बनाए, जबकि झारखंड अपनी पारी की आखिरी बॉल पर 133 रन पर ऑल आउट हो गया। इस हार से झारखंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया।
झारखंड ने दावा किया कि 19.4 ओवर में, उनका बैटर दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गया। हालांकि, JCA का दावा है कि ऑफिशियल स्कोरर ने पहला रन रिकॉर्ड नहीं किया और सिर्फ रन-आउट दर्ज किया। इस वजह से, टीम के टोटल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि, अपनी शिकायत में, JCA का कहना है कि ग्राउंड पर स्कोरबोर्ड ऑपरेट करने वाले स्कोरर ने रन जोड़ा, जिसे खिलाड़ियों ने मान लिया।
झारखंड के एक अधिकारी ने बताया, “दूर वाले स्कोरबोर्ड पर हर बॉल के बाद अपडेटेड स्कोर था, लेकिन मेन स्कोरर एक रन जोड़ना भूल गया, जिससे मैच टाई हो गया। हमने स्कोरर से करेक्शन करने को कहा, लेकिन उसने नहीं किया। नियम के मुताबिक, अंपायर को स्कोरर के हिसाब से चलना होता है, न कि स्कोरबोर्ड पर स्कोर करने वाले के हिसाब से।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें