"जेमिमा की पारी ने पूरी टीम में आत्मविश्वास जगाया; हमें लगने लगा कि यह विश्व कप हमारा ही है": हरमनप्रीत कौर
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स की पारी पर बात करते हु्ए कप्तान हरमन ने कहा जेमिमा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली। उनकी 127 रनों की इस पारी ने पूरी टीम का मनोबल बढ़ाया। हमें लगने लगा कि यह विश्व कप हम ही जीत सकते हैं।
टीम इंडिया जानती थी कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा और उन्होंने सेमीफाइनल में 339 रनों के रोमांचक लक्ष्य का पीछा करते हुए यह कर दिखाया। अब जब उनकी निगाहें भारत के पहले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप को उठाने पर टिकी हैं, तो हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने जियोस्टार के 'अनस्टॉपेबल' कार्यक्रम में बताया कि टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज कितनी महत्वपूर्ण थी और सेमीफाइनल में 338 रन बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया कुछ रनों से क्यों पीछे रह गई।
वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अहम थी
जियोस्टार के 'अनस्टॉपेबल' कार्यक्रम में बोलते हुए, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा "विश्व कप से पहले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का हमारा एकमात्र कारण यह था कि हम जानते थे कि हमें किसी न किसी स्तर पर उनका सामना करना ही होगा, चाहे वह सेमीफाइनल हो या फाइनल। इसलिए वह श्रृंखला एक महत्वपूर्ण तैयारी थी। भले ही हम हार गए, उस श्रृंखला ने हमें बहुत आत्मविश्वास दिया। हमें एहसास हुआ कि हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। अंतर इतना बड़ा नहीं था। महत्वपूर्ण क्षणों में थोड़ा और प्रयास, बेहतर शॉट चयन, डेथ ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी और बेहतर फील्डिंग के साथ हम जीत हासिल कर सकते थे। यह विश्वास विश्व कप में हमारे साथ बना रहा।"
जेमिमा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जेमिमा रोड्रिग्स की पारी पर बात करते हु्ए कप्तान हरमन ने कहा "जेमिमा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली। ब्रेक के बाद खिलाड़ी अक्सर नई ऊर्जा और एकाग्रता के साथ वापसी करते हैं। आराम करने का समय मिलने से आप और भी खतरनाक हो जाते हैं। जेमिमा ने ठीक यही दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो वाले लीग मैच में उनकी बल्लेबाजी शानदार थी। और फिर उन्होंने उसी लय को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में बरकरार रखते हुए 127 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में स्पष्टता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वह बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं दिखीं। उन्होंने आक्रमण करने के लिए सही गेंदों का चुनाव किया और स्ट्राइक रोटेट करने में माहिर थीं। उनकी इस पारी ने पूरी टीम का मनोबल बढ़ाया। हमें लगने लगा कि यह विश्व कप हम ही जीत सकते हैं।"
ऑस्टेलिया ने 20 रन कम बनाए थे, बोलीं रॉड्रिक्स
जियोस्टार के 'अनस्टॉपेबल' कार्यक्रम में बोलते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर पर अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा "ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आक्रामक इरादे से उतरी थी। फीबी लिचफील्ड और एलिसे पेरी की जोड़ी हर गेंद पर जोरदार प्रहार कर रही थी, वे किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रही थीं। उनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे लगा कि हम हार गए हैं, ऑस्ट्रेलिया 400 रन ही बना लेगी। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। उन्होंने रन रेट को नियंत्रित किया, खासकर आखिरी दस ओवरों में। गेंदबाजी बेहतरीन थी और हमने उन्हें 338 रनों पर रोक दिया। मुझे याद है कि मैं ऋचा घोष के साथ डगआउट में लौट रही थी। मैंने उनसे कहा कि वे 20 रन कम रह गए। डी वाई पाटिल मैदान पर कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं होता। उन्हें जैसी शुरुआत मिली थी, उसके हिसाब से उन्हें और ज्यादा रन बनाने चाहिए थे।"
हरमन के आउट होने के बाद थक गई थीं रॉड्रिक्स, दीप्ति ने उठाया जिम्मा
रॉड्रिक्स ने बल्लेबाजी के दौरान के अपने भावों को साझा करते हुए कहा "हरमन दीदी के आउट होने के बाद जब दीप्ति बल्लेबाजी करने आई, तो मैंने उससे कहा कि मैं बहुत थक गई हूं। मैं जोर नहीं लगा पा रही हूं। कृपया मुझसे बात करती रहिए। और दीप्ति ने कहा, 'जेमिमा, चिंता मत करो। तुम बहुत अच्छा खेल रही हो। बस अंत तक क्रीज पर टिकी रहो। मैं बड़े शॉट खेलने का जोखिम उठाऊंगी।'"
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लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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