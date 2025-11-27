स्मृति मंधाना के साथ रहने के लिए बचे हुए WBBL सत्र में नहीं खेलेंगी जेमिमा रोड्रिग्स

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jemimah Rodrigues will miss the remainder of the WBBL season to be with Smriti Mandhana
Thu, 27 Nov 2025 03:22 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ब्रिसबेन, भाषा
भारत की महिला विश्व कप विजेता स्टार जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया में चल रही डब्ल्यूबीबीएल (महिला बिग बैश लीग) के बचे हुए सत्र में नहीं खेलने का फैसला किया है।

मंधाना की शादी टल गई है। जेमिमा कुछ दिन पहले मंधाना की शादी में शामिल होने के लिए भारत लौटी थीं। उन्हें शादी में शामिल होने के बाद ब्रिसबेन हीट के साथ अपना सत्र पूरा करने के लिए वापस जाना था।

लेकिन शादी से ठीक पहले मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई जिसके कारण शादी को टालना पड़ा। इसके बाद जेमिमा ने उनके साथ रूकने का फैसला किया।

ब्रिसबेन हीट ने एक बयान में कहा, ‘ब्रिसबेन हीट ने जेमिमा रोड्रिग्स के डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र से रिलीज करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।’

ये भी पढ़ें:पलाश मुच्छल संग शादी टलने के बीच केबीसी की शूटिंग में नहीं पहुंची स्मृति मंधाना

इसमें कहा गया, ‘रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेंस के खिलाफ मैच के बाद भारत लौटी थीं क्योंकि पहले से तय कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अपनी साथी स्मृति मंधाना की शादी में शामिल होने था। लेकिन मंधाना के पिता की तबीयत खराब होने के कारण समारोह स्थगित कर दिया गया।’

क्लब ने कहा कि वे जेमिमा के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया, ‘रोड्रिग्स अपनी टीम की साथी का समर्थन करने के लिए भारत में ही रहेंगी और ब्रिसबेन हीट भी उनके फैसले पर सहमत है कि वह लीग के अंतिम चार मैचों में टीम का हिस्सा नहीं लेंगी।’

ये भी पढ़ें:स्मृति मंधाना के पिता को अस्पताल से मिली छुट्टी, शादी की नई डेट का अभी ऐलान नहीं

जेमिमा ने भारत को पहला महिला विश्व कप खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद शतक लगाया था जिससे टीम ने 300 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया था।

ब्रिसबेन हीट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टैरी स्वेंसन ने कहा, ‘यह जेमिमा के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहा। वह डब्ल्यूबीबीएल के बचे हुए सत्र में आगे नहीं खेल पाएंगी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने खुशी से उनके भारत में रहने के अनुरोध को मंजूर किया।’

