Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jemimah Rodrigues smashes century against australia women in ICC Womens World Cup 2025
सेमीफाइल में जेमिमा रोड्रिग्स ने ठोका दमदार शतक, विश्व कप में दूसरी बार हुआ ऐसा
संक्षेप: सलामी बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में शतक लगाया है। जेमिमा ने विश्व कप में पहली सेंचुरी लगाई।
Thu, 30 Oct 2025 10:21 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में शतक लगाया। जेमिमा ने विश्व कप मुकाबले में 115 गेंदों में 100 रन पूरे किए। उनका वनडे में ये तीसरा शतक है। विश्व कप नॉकआउट में ये दूसरी बार हुआ है, जब अलग-अलग खिलाड़ियों ने शतक लगाया हो। इससे पहले एलिसा हीली और नेट साइवर-ब्रंट ने 2022 के फाइनल में ऐसा किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सेमीफाइनल में फीबी लिचफील्ड ने शतकीय पारी खेली।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
