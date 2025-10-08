Jemimah Rodrigues says opponents will be in tension to know that we did not have a perfect match but still winning विरोधी टीमें टेंशन में होंगी...जीत से भारतीय टीम के हौसले बुलंद, जेमिमा ने अमनजोत पर दिया अपडेट, Cricket Hindi News - Hindustan
विरोधी टीमें टेंशन में होंगी...जीत से भारतीय टीम के हौसले बुलंद, जेमिमा ने अमनजोत पर दिया अपडेट

भारतीय टीम ने महिला विश्व कप में लगातार दो मुकाबले जीते हैं और जेमिमा रोड्रिग्स का मानना है कि परफेक्ट गेम नहीं होने के बावजूद टीम के जीतने से विरोधी टीम टेंशन में होंगी। अमनजोत की फिटनेस पर भी उन्होंने अपडेट दिया है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:04 PM
मध्यक्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने बुधवार को कहा कि विरोधी टीमें यह देखकर चिंतित होंगी कि महिला विश्व कप में अभी तक ‘परफेक्ट’ खेल नहीं दिखाने के बावजूद भारतीय टीम जीत रही है और नये मैच विजेताओं को देखकर उन्हें खुशी हो रही है । भारतीय टीम पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शुरूआती झटकों से उबरकर निचले क्रम के उम्दा प्रदर्शन के दम पर जीतने में कामयाब रही ।

जेमिमा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले कहा, ''विरोधी टीमें यह देखकर चिंता में होंगी कि हमने अभी तक परफेक्ट खेल नहीं दिखाया है लेकिन इसके बावजूद हम जीत रहे हैं । हम उस परफेक्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं और इतने लंबे टूर्नामेंट में सही समय पर अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है ।''

उन्होंने कहा, ''हम सही रास्ते पर हैं । मध्यक्रम और शीर्षक्रम से थोड़ा ही योगदान मिला है लेकिन इसके बावजूद नये मैच विजेताओं के दम पर हम जीत रहे हैं ।'' जेमिमा ने कहा, ''हर खिलाड़ी अपनी ओर से जीत के लिये योगदान देने को तत्पर है । हमें परफेक्ट मैच के लिये हड़बड़ी नहीं मचानी है । अपना काम सही तरीके से करना है और वह मैच भी जल्दी ही आयेगा।’’

टूर्नामेंट में अब तक स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का बल्ला खामोश रहने से भी वह चिंतित नहीं हैं । उन्होंने कहा, ''आपने अभी तक सारे मैच देखे होंगे । हमारी प्रारंभिक साझेदारी सबसे अच्छी रही है। प्रतिका और स्मृति साथ में 1000 से अधिक रन बना चुके हैं । हमारी बल्लेबाजी में काफी गहराई है । अमनजोत, दीप्ति और रिचा ने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया।''

उन्होंने यह भी कहा कि बीमार होने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेल सकी अमनजोत अब ठीक है । उन्होंने कहा, ''उसे चोट नहीं लगी थी । बुखार आया था और अब वह ठीक है ।''

