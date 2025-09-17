jemimah rodrigues ruled out of women odi series against australia tejal hasabnis named as replacement ind w vs aus w जेमिमा रोड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, तेजल हसबनीस को चुना गया रीप्लेसमेंट, Cricket Hindi News - Hindustan
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के साथ दूसरे वनडे से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। मध्यक्रम की बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से न सिर्फ दूसरे वनडे बल्कि पूरी सीरीज से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह पर तेज हसबनीस को स्क्वाड में चुना गया है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 01:21 PM
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे महिला वनडे मैच से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है। वायरल इन्फेक्शन और कमजोरी के चलते स्टार मिडल-ऑर्डर बैटर जेमिमा रोड्रिग्स सीरीज से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह पर तेजल हसबनीस को स्क्वाड में शामिल किया गया है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोड्रिग्स की सेहत की निगरानी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक वह पूरी तरह फिट हो जाएंगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज खेली जानी है। बुधवार को दूसरा मैच है जो भारत के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है। सीरीज को जिंदा रखने के लिए भारतीय टीम को ये मैच जीतना जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 1-0 की बढ़त के साथ उतरने जा रही है। पहले वनडे में भारतीय टीम को खराब फील्डिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा था और शिकस्त झेलनी पड़ी थी। दोनों देशों के बीच यह सीरीज आगामी महिला वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से रखी गई है।

जेमिमा रोड्रिग्स के रीप्लेसमेंट के तौर पर तेजल हसबनीस को स्क्वाड में शामिल किया गया है। 28 वर्ष की हसबनीस ने अब तक 6 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 140 रन दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर 53 रन नॉट आउट है।

रोड्रिग्स का सीरीज से बाहर होना भारतीय टीम के लिए तगड़ा झटका है क्योंकि वह मध्य क्रम की एक तेज तर्रार बल्लेबाज हैं। पहले मैच में उन्होंने 18 रन बनाए थे। वह अब तक 51 वनडे इंटरनेशनल खेल चुकी हैं जिनमें 32.37 के औसत से 1457 रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक भी शामिल हैं।

भारतीय महिला टीम का अपडेटेड स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतगारे, राधा यादव, श्री चरनी, स्नेह राणा, उम छेत्री (विकेटकीपर), तेजल हसबनीस।

स्टैंडबाय- प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा

