जेमिमा रोड्रिग्स पर आज पूरा देश कर रहा नाज, कभी जिमखाना क्लब ने किया था रुसवा, जानें क्या था वो विवाद

जेमिमा रोड्रिग्स पर आज पूरा देश कर रहा नाज, कभी जिमखाना क्लब ने किया था रुसवा, जानें क्या था वो विवाद

संक्षेप: यह विवाद है उनके मुंबई के खार जिमखाना क्लब की मेंबरशिप कैंसिल होने का। बात अक्टूबर 2024 की है, जब मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक संस्थानों में से एक, खार जिमखाना, एक अप्रत्याशित विवाद के कारण सुर्खियों में आया।

Fri, 31 Oct 2025 09:25 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जेमिमा रोड्रिग्स ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। 339 रनों के रिकॉर्ड टारगेट का पीछा करते हुए जेमिमा ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। वह वर्ल्ड कप नॉकआउट में रनचेज के दौरान शतक जड़ने वाली -मेंस और वुमेंस मिलाकर- पहली भारतीय प्लेयर बन गई है। टीम इंडिया की इस जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में बाइबिल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिर में बस मैं बाइबिल में लिखी हुई वह बात याद कर रही थी कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा मेरे लिये लड़ेगा। जेमिमा का ये बयान बताता है कि उनकी ईसा मसीह पर अगाध आस्था है। जेमिमा के इस बयान के बाद उनके एक पुराने विवाद ने फिर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है।

यह विवाद है उनके मुंबई के खार जिमखाना क्लब की मेंबरशिप कैंसिल होने का। बात अक्टूबर 2024 की है, जब मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक संस्थानों में से एक, खार जिमखाना, एक अप्रत्याशित विवाद के कारण सुर्खियों में आया। अपनी खेल विरासत और विशिष्ट सदस्यता के लिए प्रसिद्ध इस क्लब ने भारतीय क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स की मानद सदस्यता रद्द कर दी, जब उनके पिता इवान रोड्रिग्स के खिलाफ क्लब परिसर का इस्तेमाल कथित तौर पर अनधिकृत धार्मिक समारोहों के आयोजन के लिए करने की शिकायतें दर्ज की गईं।

यह मुद्दा कथित तौर पर 20 अक्टूबर, 2024 को हुई वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान उठा, जब कई सदस्यों ने क्लब के अध्यक्षीय हॉल में आयोजित कई कार्यक्रमों पर आपत्ति जताई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, इवान रोड्रिग्स ने ब्रदर मैनुअल मिनिस्ट्रीज के बैनर तले 18 महीनों में 35 ऐसे समारोह आयोजित किए थे, जिनके बारे में सदस्यों का दावा था कि वे धर्मांतरण गतिविधियों से जुड़े थे - जो क्लब के नियमों का सीधा उल्लंघन है।

जेमिमा के पीता ने स्वीकार किया कि उन्होंने अप्रैल 2023 से कई मौकों पर प्रार्थना सभाओं के लिए खार जिमखाना सुविधाओं का इस्तेमाल किया है। हालांकि उन्होंने धर्मांतरण के आरोपों को गलत बताया।

इवान रोड्रिग्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोट में पोस्ट किया, “मीडिया में चल रही हालिया और गलत रिपोर्टों के आलोक में, हम कुछ तथ्य रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे। हमने अप्रैल 2023 से एक वर्ष की अवधि के दौरान कई अवसरों पर प्रार्थना सभाओं के उद्देश्य से खार जिमखाना में सुविधाओं का लाभ उठाया था। हालांकि, यह पूरी तरह से खार जिमखाना की प्रक्रियाओं और पदाधिकारियों की पूरी जानकारी में किया गया। प्रार्थना सभाएं सभी के लिए खुली थीं और किसी भी तरह से ‘धर्मांतरण बैठकें’ नहीं थीं, जैसा कि मीडिया में लेखों में गलत तरीके से लेबल किया गया है।

इवान ने अपने बयान में यह भी कहा, “जब हमें प्रार्थना सभा आयोजित करना बंद करने के लिए कहा गया, तो हमने जिमखाना के फैसले का सम्मान किया और तत्काल प्रभाव से ऐसा किया। जब सदस्यों और मेहमानों के लिए दरों में अंतर के बारे में सूचित किया गया, तो हमने तुरंत बकाया चुका दिया। हम ईमानदार और कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हम किसी और के लिए असुविधा का कारण बने बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। फिर झूठे दावों और गलत सूचना का विषय बनना निराशाजनक है। हम सभी के लिए केवल सर्वोत्तम की कामना करते हैं और करते रहेंगे।”

