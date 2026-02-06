Cricket Logo
जेमिमा रोड्रिग्स का टूटा दिल, WPL में लगातार चौथा फाइनल हारी दिल्ली; बोलीं- इससे ज्यादा…

जेमिमा रोड्रिग्स का टूटा दिल, WPL में लगातार चौथा फाइनल हारी दिल्ली; बोलीं- इससे ज्यादा…

संक्षेप:

दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथे WPL फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इस बार आरसीबी ने उन्हें 6 विकेट से धूल चटाई। दिल्ली चार बार ट्रॉफी के करीब पहुंच कर चूक गई। इससे कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का दिल टूट गया है।

Feb 06, 2026 06:48 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स को वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। यह लगातार चौथा सीजन है जब दिल्ली की टीम ट्रॉफी के इतना करीब पहुंचकर चूक गई हो। डीसी ने पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी के सामने 204 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था। फाइनल जैसे बड़े मंच पर यह टारगेट और भी बड़ा लगने लगता है। हालांकि बेंगलुरु ने इस स्कोर को 2 गेंदें शेष रहते चेज कर अपने दूसरे खिताब पर कब्जा जमाया। आरसीबी इससे पहले 2024 में चैंपियन बनी थी। दिल्ली की इस हार के बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स का दिल जरूर टूटा है, मगर उन्हें अपनी इस टीम पर बहुत गर्व है।

मैच के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, "मुझे लगता है कि मुझे इस टीम पर इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता। यह हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन हमारी लड़कियों ने जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया, जिससे हम फाइनल तक पहुंचे, उस पर मुझे बहुत गर्व है। और, आप जानते हैं, मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकती थी। वे बहुत अच्छी लड़कियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खासकर हमारे सपोर्ट स्टाफ ने हमारे लिए बिना थके काम किया है, यह पक्का किया कि हमारा माहौल बहुत अच्छा रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे लॉजिस्टिक्स और हर एक इंसान ने भी। आप देख सकते हैं कि DC के फैंस वहां हर बार चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और हां, दुनिया भर में हमारे सभी DC फैंस। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(बोर्ड पर 203 का स्कोर, उन्होंने इसे कैसे देखा?) मुझे लगता है कि फाइनल में 204 का स्कोर हमेशा एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। हमने एक टीम के तौर पर जिस तरह से खेला, उसके लिए हैट्स ऑफ। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे रहे। आप जानते हैं, अगर आप कभी चाहते थे कि हमारी टीम अच्छा खेले और क्लिक करे, तो वह आज था। और मुझे लगता है कि हमने वह बहुत अच्छे से किया। हां, हमेशा ऐसा होता है, आप जानते हैं, ठीक है, हम यह बेहतर कर सकते थे, वह बेहतर कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सबने कड़ी मेहनत की। सबने अपना सब कुछ दिया। और कभी-कभी बस यही, यही सब कुछ जरूरी होता है।

(उनके सीजन पर, उनके विचार) मुझे लगता है कि असेसमेंट बहुत अच्छा रहा है। आप जानते हैं, अगर हम टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी करते हैं तो यह आसान होता है, लेकिन खुद को संभालना, चाहे वह सीनियर खिलाड़ी हो या निक्की और राणा जैसी कोई, आप जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने उस दिन बैटिंग की, वह जबरदस्त था। उन्होंने बस यह दिखाया कि, आप जानते हैं, भारतीय क्रिकेट में किस तरह की गहराई है। और साथ ही, नंदिनी, वह बहुत अच्छी रही है। उसने सच में हमसे जो करने को कहा था, उससे ज्यादा किया। और मुझे उस पर बहुत गर्व है। यहां तक कि मिन्नू भी, मिन्नू ने जिस तरह से फील्डिंग की, जिस तरह से उसने प्रदर्शन किया। तो यह लड़कियों का एक बहुत अच्छा ग्रुप रहा है, अनुभव आ रहा है और साथ ही, आप जानते हैं, युवा खिलाड़ी सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा रहा है।"

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

