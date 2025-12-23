जेमिमा रोड्रिग्स बनीं दिल्ली कैपिटल्स की नई कप्तान, WPL 2026 से पहले DC का बड़ा ऐलान

संक्षेप: दिल्ली कैपिटल्स ने WPL 2026 से पहले जेमिमा रोड्रिग्स को अपना नया कप्तान बनाया है। रोड्रिग्स पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग की जगह लेंगी, जिन्होंने टीम को लगातार तीन फाइनल में पहुंचाया था, हालांकि टीम तीनों में हार गई थी।

दिल्ली कैपिटल्स ने वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले जेमिमा रोड्रिग्स को अपना नया कप्तान बनाया है। रोड्रिग्स - जिन्हें मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया था - पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग की जगह लेंगी, जिन्होंने टीम को लगातार तीन फाइनल में पहुंचाया था, हालांकि टीम तीनों में हार गई थी। रोड्रिग्स ने 27 WPL मैचों में 139.67 के स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं, जिसमें तीनों फाइनल में उनकी मौजूदगी भी शामिल है।

कप्तान बदलने के ऐलान को लेकर दिल्ली कैपिटल्स की रिलीज में जेमिजा रोड्रिग्स ने कहा, "दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और मैं मालिकों और सपोर्ट स्टाफ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस टीम को लीड करने के लिए मुझ पर भरोसा किया। यह सच में मेरे और मेरे परिवार के लिए एक सपनों जैसा साल रहा है, वर्ल्ड कप जीतना और अब एक ऐसी फ्रेंचाइजी में यह शानदार मौका मिलना, जिसका WPL के पहले सीजंन से ही मेरे दिल में एक खास जगह रही है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैंने पिछले तीन सालों में बहुत कुछ सीखा है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने कुछ बेहतरीन पल शेयर किए हैं। यह टीम मेरा परिवार है। हालांकि मैं उन खिलाड़ियों को मिस करूंगा जो पहले साइकिल में हमारी जर्नी का हिस्सा थे, लेकिन मैं जाने-पहचाने चेहरों और नए टीममेट्स के साथ नई यादें बनाने के लिए एक्साइटेड हूं। हमारे पास एक मज़बूत ग्रुप है, और मैं शुरू करने का इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि हम एक बहुत सफल सीज़न की उम्मीद कर रहे हैं, और आखिरकार उस लाइन को पार करेंगे जो पिछले तीन सालों से हमसे दूर रही है।"