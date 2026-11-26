जयदेव उनादकट ने T20 क्रिकेट में 40 रन बनाकर रचा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 11वें नंबर पर खेली ऐतिहासिक पारी
जयदेव उनादकट ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में तमिलनाडु के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। हालांकि, उनादकट की टीम को जीत नसीब नहीं हुई। वह सौराष्ट्र के कप्तान हैं।
तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने गुरुवार को टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में बल्ले से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा। उन्होंने टी20 क्रिकेट में 11वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का कारनामा अंजाम दिया है। सौराष्ट्र के कप्तान उनादकट ने इंदौर में तमिलनाडु के खिलाफ ग्रुप बी मैच में 26 गेंदों में 40 रन बनाए। उनके बल्ले से तीन चौके और दो छक्के निकले। उनादकट ने ऐतिहासिक पारी खेलकर इंग्लैंड के डैनी ब्रिग्स का रिकॉर्ड ध्वस्त किया। ब्रिग्स ने 2020 में बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओर से 11वें नंबर पर उतरने के बाद होबार्ट हरिकेन्स के विरुद्ध नाबाद 35 रन बनाए थे। उन्होंने 18 गेंदों की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए थे।
जयदेव उनादकट ने की दमदार साझेदारी
जयदेव उनादकट ने चेतन सकारिया के साथ मिलकर दमदार साझेदारी की। दोनों तमिलनाडु के खिलाफ 10वें विकेट के लिए 62 रन जोड़े। यह टी20 क्रिकेट में दसवें विकेट के लिए संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। उनादकट सौराष्ट्र की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। उन्हें सनी संधू ने पवेलियन भेजा। सकारिया ने 25 गेंदों का सामना करने के बाद नाबाद 21 रन बटोरे, जिसमें एक चौका है। उनादकट ने भले ही ऐतिहासिक पारी खेली मगर सौराष्ट्र को हार से नहीं बचा पाए। तमिलनाडु ने 38 रनों से जीत दर्ज की। तमिलनाडु ने 192/8 का स्कोर खड़ा करने के बाद सौराष्ट्र को 16.4 ओवर में 154 रनों पर ढेर किया।
एक समय सौराष्ट्र की इतनी खस्ता हालत थी
लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की शुरुआत खराब रही। विश्वराज जडेजा का खाता नहीं खुला और हरवंश पंगलिया (4) सस्ते में लौटे। विकेटकीपर हार्विक देसाई (9 गेंदों में 26) और प्रेरक मांकड़ (19 गेंदों में 38) ने टीम को खराब शुरुआत से उबरने की कोशिश। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। चौथे ओवर में हार्विक के आउट होते ही सौराष्ट्र की पारी लड़खड़ा गई। समर गज्जर (8) और रुचित अहीर (6) समेत सौराष्ट के सात प्लेयर दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। सौराष्ट्र का एक समय स्कोर 9 विकेट पर 92 रन था। लग रहा था कि टीम शायद 100 भी नहीं बना पाएगी लेकिन उनादकट और सकारिया ने मोर्चा संभाला और टीम को 150 के पार पहुंचाया। तमिलनाडु के लिए संधू ने चार शिकार किए। कप्तान साई किशोरन ने तीन, गुरजपनीत सिंह ने दो जबकि जथावेध सुब्रमण्यन ने एक विकेट चटकाया। इससे पहले, तमिलनाडु ने आंद्रे सिद्धार्थ (38), बालासुब्रमण्यम सचिन (37) और आर राजकुमार (36) की पारियों की बदौलत मजबूत स्कोर बनाया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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