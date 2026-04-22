जेडन सील्स पूरी टीम को कर सकते थे ऑलआउट, मगर बीच में रोक दिया गया मैच; जानिए क्या है पूरा माजरा
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पूरी टीम को अकेले ऑलआउट कर सकते थे, लेकिन फिर बीच में मैच को रोकना पड़ा। बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। डेंजरस पिच की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया।
कैरेबिया में इस समय वेस्टइंडीज चैंपियनशिप खेली जा रही है, जो कि वहां की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इसी के एक मैच में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पूरी टीम को ऑलआउट कर सकते थे, लेकिन फिर मैच को रोकना पड़ गया और मैच बीच में ही रद्द कर दिया गया। सील्स विपक्षी टीम के पहले सात बल्लेबाजों को आउट कर चुके थे, लेकिन बाकी के तीन विकेट वे और चटकाते, इससे पहले ही मैच को रोक दिया गया। मैच को पूरा आयोजित ही नहीं किया गया।
दरअसल, लीवार्ड आइलैंड और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच वेस्टइंडीज चैंपियनशिप का एक मैच खेला जा रहा था। लीवार्ड आइलैंड की टीम ने पहली पारी में 131 रन बनाए थे। वहीं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो टीम ने अपनी पहली पारी में 175 रन ही बनाए। इसके बाद जब लीवार्ड आइलैंड टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो पिच ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। कभी गेंद नीची रहती तो कभी असमान उछाल मिलता।
उधर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पेसर जेडन सील्स कहर बरपा रहे थे। पहली पारी में 3 विकेट निकालने वाले जेडन सील्स दूसरी पारी में पहले 7 बल्लेबाजों को आउट कर चुके थे। वे पूरी टीम को अकेले ऑलआउट करने की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान खेल को रोक दिया गया। एक शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद जेरेमिया लुईस के हेलमेट पर जाकर लगी। उन्होंने हेलमेट को निकाला और वहीं गिर गए। बाद में हेलमेट को उन्होंने पैर से भी मारा।
इससे पहले पिच पर असमतल उछाल देखने को मिल रहा था। इस तरह की पिच को डेंजरस माना जाता है, क्योंकि यहां खिलाड़ियों के चोटिल होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे में मैच के तीसरे दिन ही खेल को रोक दिया गया और सात विकेट के बाद मैच रुका और फिर शुरू नहीं हुआ। अंपायर और मैच रेफरी ने मिलकर मैच को खतरनाक पिच बताकर रद्द कर दिया। पहली पारी में 6 विकेट त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए केलविन पिटमैन ने निकाले थे।
डेंजरस पिच के कारण मैच रद्द
इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई बार पिच के डेंजरस होने पर मैच को रद्द किया गया है। ऐसे में कोई नई बात पिच की वजह से मैच के रद्द होने पर नहीं है। हालांकि, 10 विकेट लेने का मौका जेडन सील्स के पास था, जिससे वह चूक गए। अगर वे 10 विकेट लेते तो उन चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो जाते, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अकेले पूरी टीम को ऑलआउट किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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