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जेडन सील्स पूरी टीम को कर सकते थे ऑलआउट, मगर बीच में रोक दिया गया मैच; जानिए क्या है पूरा माजरा

Apr 22, 2026 08:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पूरी टीम को अकेले ऑलआउट कर सकते थे, लेकिन फिर बीच में मैच को रोकना पड़ा। बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी। डेंजरस पिच की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया।

जेडन सील्स पूरी टीम को कर सकते थे ऑलआउट, मगर बीच में रोक दिया गया मैच; जानिए क्या है पूरा माजरा

कैरेबिया में इस समय वेस्टइंडीज चैंपियनशिप खेली जा रही है, जो कि वहां की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। इसी के एक मैच में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पूरी टीम को ऑलआउट कर सकते थे, लेकिन फिर मैच को रोकना पड़ गया और मैच बीच में ही रद्द कर दिया गया। सील्स विपक्षी टीम के पहले सात बल्लेबाजों को आउट कर चुके थे, लेकिन बाकी के तीन विकेट वे और चटकाते, इससे पहले ही मैच को रोक दिया गया। मैच को पूरा आयोजित ही नहीं किया गया।

दरअसल, लीवार्ड आइलैंड और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बीच वेस्टइंडीज चैंपियनशिप का एक मैच खेला जा रहा था। लीवार्ड आइलैंड की टीम ने पहली पारी में 131 रन बनाए थे। वहीं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो टीम ने अपनी पहली पारी में 175 रन ही बनाए। इसके बाद जब लीवार्ड आइलैंड टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी तो पिच ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। कभी गेंद नीची रहती तो कभी असमान उछाल मिलता।

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उधर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पेसर जेडन सील्स कहर बरपा रहे थे। पहली पारी में 3 विकेट निकालने वाले जेडन सील्स दूसरी पारी में पहले 7 बल्लेबाजों को आउट कर चुके थे। वे पूरी टीम को अकेले ऑलआउट करने की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान खेल को रोक दिया गया। एक शॉर्ट पिच लेंथ की गेंद जेरेमिया लुईस के हेलमेट पर जाकर लगी। उन्होंने हेलमेट को निकाला और वहीं गिर गए। बाद में हेलमेट को उन्होंने पैर से भी मारा।

इससे पहले पिच पर असमतल उछाल देखने को मिल रहा था। इस तरह की पिच को डेंजरस माना जाता है, क्योंकि यहां खिलाड़ियों के चोटिल होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे में मैच के तीसरे दिन ही खेल को रोक दिया गया और सात विकेट के बाद मैच रुका और फिर शुरू नहीं हुआ। अंपायर और मैच रेफरी ने मिलकर मैच को खतरनाक पिच बताकर रद्द कर दिया। पहली पारी में 6 विकेट त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए केलविन पिटमैन ने निकाले थे।

डेंजरस पिच के कारण मैच रद्द

इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई बार पिच के डेंजरस होने पर मैच को रद्द किया गया है। ऐसे में कोई नई बात पिच की वजह से मैच के रद्द होने पर नहीं है। हालांकि, 10 विकेट लेने का मौका जेडन सील्स के पास था, जिससे वह चूक गए। अगर वे 10 विकेट लेते तो उन चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो जाते, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अकेले पूरी टीम को ऑलआउट किया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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