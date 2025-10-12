वेस्टइंडीज के पेसर जयडेन सील्स को ICC ने दिल्ली टेस्ट मैच के बीच में सुनाई कड़ी सजा, की थी ये हरकत

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जयडेन सील्स को ICC ने दिल्ली टेस्ट मैच के बीच में कड़ी सजा सुनाई, जिन्होंने एक खराब हरकत दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन की थी। उन्होंने ओपनर यशस्वी जायसवाल पर गेंद दे मारी थी।

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जयडेन सील्स ने दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसी हरकत कर दी थी, जिसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने उनको मैच के बीच में ही कड़ी सजा सुनाई। जयडेन सील्स पर आईसीसी ने आईसीसी की आचार संहिता को तोड़ने के लिए 25 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को दिल्ली टेस्ट के पहले दिन जयडेन सील्स ने ऐसा कुछ कर दिया था, जिसके लिए उन पर जुर्माना तो लगा ही है, साथ में एक डिमेरिट पॉइंट भी उनके खाते में जोड़ा गया है।

दरअसल, जयडेन सील्स ने दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजी कर रही वेस्टइंडीज की टीम के लिए 29वां ओवर फेंका था। इस दौरान क्रीज पर यशस्वी जायसवाल थे, जिन्होंने जयडेन सील्स की गेंद को सामने खेला। जयडेन सील्स ने गेंद को अपने फॉलोथ्रू में कलेक्ट किया और सीधे जायसवाल को दे मारा। जयडेन सील्स का दावा था कि वे यशस्वी को रन आउट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर और मैच रेफरी ने पाया कि यहां रन आउट का कोई तुक नहीं था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और इस वजह से उन पर जुर्माना लगा।