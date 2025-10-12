Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jayden Seales fined for breaching ICC Code of Conduct he fielded the ball on his follow through and threw it at Yashaswi

वेस्टइंडीज के पेसर जयडेन सील्स को ICC ने दिल्ली टेस्ट मैच के बीच में सुनाई कड़ी सजा, की थी ये हरकत

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जयडेन सील्स को ICC ने दिल्ली टेस्ट मैच के बीच में कड़ी सजा सुनाई, जिन्होंने एक खराब हरकत दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन की थी। उन्होंने ओपनर यशस्वी जायसवाल पर गेंद दे मारी थी।  

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 04:30 PM
share Share
Follow Us on
वेस्टइंडीज के पेसर जयडेन सील्स को ICC ने दिल्ली टेस्ट मैच के बीच में सुनाई कड़ी सजा, की थी ये हरकत

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जयडेन सील्स ने दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसी हरकत कर दी थी, जिसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने उनको मैच के बीच में ही कड़ी सजा सुनाई। जयडेन सील्स पर आईसीसी ने आईसीसी की आचार संहिता को तोड़ने के लिए 25 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को दिल्ली टेस्ट के पहले दिन जयडेन सील्स ने ऐसा कुछ कर दिया था, जिसके लिए उन पर जुर्माना तो लगा ही है, साथ में एक डिमेरिट पॉइंट भी उनके खाते में जोड़ा गया है।

दरअसल, जयडेन सील्स ने दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजी कर रही वेस्टइंडीज की टीम के लिए 29वां ओवर फेंका था। इस दौरान क्रीज पर यशस्वी जायसवाल थे, जिन्होंने जयडेन सील्स की गेंद को सामने खेला। जयडेन सील्स ने गेंद को अपने फॉलोथ्रू में कलेक्ट किया और सीधे जायसवाल को दे मारा। जयडेन सील्स का दावा था कि वे यशस्वी को रन आउट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर और मैच रेफरी ने पाया कि यहां रन आउट का कोई तुक नहीं था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और इस वजह से उन पर जुर्माना लगा।

सील्स को प्लेयर्स एंड प्लेयर्स सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता की धारा 2.9 का उल्लंघन करते पाया गया, जो "किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट उपकरण का कोई अन्य सामान) फेंकने" से संबंधित है। सील्स के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है, जिससे 24 महीने की अवधि में उनके कुल डिमेरिट अंक दो हो गए हैं। सील्स को पिछला डिमेरिट अंक दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मिला था। इस मैच में वही मैच रेफरी (एंडी पायक्रॉफ्ट) हैं, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप मैच में थे।

West Indies Cricket Team Team India
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |