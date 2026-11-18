अमेरिकी कंपनी खरीदेगी KKR की 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी, जय मेहता 400 मिलियन डॉलर में बेचने को तैयार
केकेआर के सह-मालिक जय मेहता फ्रेंचाइजी की 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिकी कंपनी को 400 मिलियन डॉलर में बेचने के लिए तैयार हैं। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) आईपीएल टीम के सह-मालिक जय मेहता फ्रेंचाइजी में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचने के लिए तैयार हैं। इस घटनाक्रम से परिचित कई स्रोतों के अनुसार, मेहता तीन बार के आईपीएल चैंपियन में अपनी 45 प्रतिशत हिस्सेदारी का आधा हिस्सा अमेरिका स्थित एरेस मैनेजमेंट को बेच रहे हैं, जो एक निवेश प्रबंधन फर्म है, जिसके पास प्रीमियर लीग में चेल्सी एफसी और एनएफएल में मियामी डॉल्फ़िन सहित कई वैश्विक खेल संपत्तियों का स्वामित्व है।
सूत्रों ने क्रिकबज को पुष्टि की है कि मेहता केकेआर में 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 400 मिलियन डॉलर में स्थानांतरित कर रहे हैं, जिसका कुल मूल्यांकन 1.78 बिलियन डॉलर (16,634 करोड़ रुपये) है। यह आंकड़ा स्पोर्टिको के केकेआर के हालिया मूल्यांकन 1.738 अरब डॉलर के अनुरूप है। मूल्यांकन दो फ्रेंचाइजी की बिक्री के अनुरूप भी लगता है - राजस्थान रॉयल्स जिसे 15,660 करोड़ रुपये (1.65 बिलियन डॉलर) में बेचा गया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 16,660 करोड़ रुपये (1.78 बिलियन डॉलर) में बेचा गया।
मेहता, अपनी अभिनेत्री पत्नी जूही चावला मेहता के साथ, नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी के सह-मालिक रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की 55 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी है। तीनों प्रमोटरों ने एक कंपनी बनाई थी, कोलकाता नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके माध्यम से उन्होंने 2007 में नाइट राइडर्स टीम खरीदी थी, जब पहली आठ आईपीएल फ्रेंचाइजी तत्कालीन आईपीएल अध्यक्ष ललित मोदी की निगरानी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा बेची गई थीं।
समझा जाता है कि मेहता और एरेस के बीच सौदा पूरी तरह नकद लेनदेन होगा जो पूरा होने के करीब है। बिक्री के लिए बीसीसीआई से औपचारिक मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसे अधिसूचित किया जाना चाहिए। जैसा कि प्रथा है, बीसीसीआई नए मालिक पर उचित परिश्रम करेगा। बीसीसीआई लेनदेन मूल्य के पांच प्रतिशत का भी हकदार है, जिसका अर्थ है कि वह लगभग 20 मिलियन डॉलर या 200 करोड़ रुपये के करीब कमाएगा।
जब से सीवीसी कैपिटल ने 2022 में गुजरात टाइटंस का अधिग्रहण किया है, तब से आईपीएल में अमेरिकी कंपनियों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। ब्लैकस्टोन और बोल्ट वेंचर्स, दोनों यूएस-आधारित फर्म, आदित्य बिड़ला समूह और टाइम्स ग्रुप के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के निवेशकों में से हैं। पिछले साल सीवीसी ने गुजरात टाइटन्स को टोरेंट ग्रुप को बेच दिया था लेकिन 33 फीसदी की अल्पमत हिस्सेदारी बरकरार रखी थी। हालाँकि, यह एरेस मैनेजमेंट का क्रिकेट में पहला प्रवेश नहीं है। यह कैन इंटरनेशनल के साथ द हंड्रेड में नॉटिंघम स्थित फ्रेंचाइजी ट्रेंट रॉकेट्स का सह-मालिक है।
तीन बार की चैंपियन टीम है केकेआर
नाइट राइडर्स ने 2012, 2014 और फिर 2024 में आईपीएल जीता है। वे 2021 में भी फाइनलिस्ट थे। मेहता ने इस वेबसाइट के एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया।
प्रस्तावित बिक्री कुछ समय से सार्वजनिक डोमेन में है, मनी कंट्रोल और स्टेट ऑफ प्ले जैसी वेबसाइटों ने पहले इसकी सूचना दी थी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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