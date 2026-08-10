सरफराज खान को किसने किया रिप्लेस? टीम इंडिया में जाते ही वेस्ट जोन स्क्वॉड में बदलाव
Jay Gohil Replaces Sarfaraz Khan: सरफराज खान दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन का हिस्सा थे। वह अब टीम इंडिया में चले गए हैं। सरफराज के राष्ट्रीय टीम में जाने पर 25 वर्षीय बल्लेबाज को मौका मिला है।
मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान को लंबे अरसे बाद भारतीय टीम में जगह मिली है। उन्हें साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया। सुदर्शन को पैर के अंगूठे में चोट के चलते श्रीलंका में 15 अगस्त से शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा। सरफराज ने भारत की ओर से पिछला टेस्ट नवंबर 2024 में खेला था। 28 वर्षीय सरफराज दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन का हिस्सा था। हालांकि, अब बल्लेबाज के टीम इंडिया में जाने पर वेस्ट जोन स्क्वॉड में बदलाव किया गिया है। वेस्ट जोन में सरफराज को सौराष्ट्र के 25 वर्षीय बल्लेबाज जय गोहिल ने रिप्लेस किया है। वह वेस्ट जोन की स्टैंडबाय लिस्ट में थे।
गोहिल वेस्ट जोन में सौराष्ट्र के दूसरे खिलाड़ी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वेस्ट जोन और मुंबई के चीफ सिलेक्टर राजेश पवार ने बताया, ''हां, हमने सरफराज के रिप्लेसमेंट के तौर पर गोहिल को चुना है क्योंकि वह स्टैंडबाय में थे। उन्होंने इस सीजन में सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया।'' गोहिल टीम में सौराष्ट्र के दूसरे खिलाड़ी होंगे। उनके अलावा विकेटकीपर हार्विक देसाई सौराष्ट्र से हैं। गोहिल ने दिसंबर 2022 में असम के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए अपना पहला फर्स्ट-क्लास मैच खेला था। वह 2022-23 सीजन में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2022-23 सीजन में नौ पारियों में 37.44 के औसत से 337 रन बनाए।
जय गोहिल ने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले?
गोहिल ने अब तक 12 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। उन्होंने इस दौरान 47.77 के औसत से 860 रन जुटाए। उनके नाम दो सेंचुरी और चार फिफ्टी हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच चंडीगढ़ के विरुद्ध खेला था। उन्होंने तब 98 रन बनाए थे। सौराष्ट्र ने एक पारी और 56 रन से चंडीगढ़ को मात दी थी। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली वेस्ट जोन टीम दलीप ट्रॉफी अपना अभियान 23 अगस्त को नॉर्थ जोन के खिलाफ शुरू करेगी। यह मैच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा। मुंबई के शम्स मुलानी वेस्ट जोट के उपकप्तान हैं। टीम में शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हैं।
दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन का स्क्वॉड: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उपकप्तान), शार्दुल ठाकुर, मुशीर खान, तुषार देशपांडे, तनुश कोटियन, सिद्धार्थ देसाई, अतीत शेठ, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा, मुकेश चौधरी, हार्विक देसाई (विकेटकीपर), जयमीत पटेल, उर्विल पटेल और जय गोहिल।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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