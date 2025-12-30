T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की टीम का ऐलान, 'भारतीय' को बनाया गया कप्तान
T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हैरानी की बात ये है कि एक 'भारतीय' को कप्तान बनाया गया है। जतिंदर सिंह ओमान की टीम की कप्तानी करेंगे, जो भारत में जन्मे हैं।
T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की टीम का ऐलान हो गया है। ओमान से पहले कई और देशों ने भी भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए टीम घोषित कर दी है। हैरान करने वाली बात ये है कि ओमान की टीम का कप्तान एक भारतीय है। जी हां, ये सच है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान की टीम के कप्तान होंगे जतिंदर सिंह, जो कि भारत में जन्मे हैं। पंजाब के लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। हालांकि, वे छोटी सी उम्र में ही ओमान में बस गए, जहां वे अंडर 19 क्रिकेट भी खेले और 2012 में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया।
हाल ही में खेले गए एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 43 वर्षीय आमिर कलीम को ओमान की 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। विकेटकीपर बल्लेबाज विनायक शुक्ला को उपकप्तानी सौंपी गई है, जबकि ओमान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम में कुल पांच बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर वसीम अली, करण सोनावाले और जय ओडेड्रा और तेज गेंदबाज शफीक जान और जितेन रामानंदी को ओमान की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है।
रामानंदी, ओडेड्रा और वसीम सभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले, जबकि शफीक ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ओमान के लिए डेब्यू किया, एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसका हिस्सा सोनावाले भी थे। एशिया कप टीम से बाहर रखे गए खिलाड़ियों में आमिर कलीम भी शामिल हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में ओमान के लिए दो अर्धशतक लगाए थे। वह वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भी खेले थे, लेकिन उन्हें फाइनल टीम में टी20 विश्व कप के लिए जगह नहीं मिल सकी है।
ओपनर जतिंदर सिंह ओमान की इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी वही हैं। वह T20 वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में टीम में जगह बनाने से चूक गए थे, लेकिन अब वह कप्तान के तौर पर इस बार खेलेंगे। ओमान वर्ल्ड कप में ग्रुप B में शामिल है, जिसमें सह-मेजबान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीम है। ओमान की टीम का पहला मैच 9 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा।
2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ओमान की टीम
जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (उप-कप्तान), मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्ज़ा, वसीम अली, करण सोनावाले, फैसल शाह, नदीम खान, सुफ़यान महमूद, जय ओडेड्रा, शफ़ीक जान, आशीष ओडेड्रा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह