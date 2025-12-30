Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jatinder Singh to lead Oman Cricket Team in T20 World Cup 2026 no place for Aamir Kaleem
T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की टीम का ऐलान, 'भारतीय' को बनाया गया कप्तान

T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की टीम का ऐलान, 'भारतीय' को बनाया गया कप्तान

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। हैरानी की बात ये है कि एक 'भारतीय' को कप्तान बनाया गया है। जतिंदर सिंह ओमान की टीम की कप्तानी करेंगे, जो भारत में जन्मे हैं। 

Dec 30, 2025 04:17 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

T20 World Cup 2026 के लिए ओमान की टीम का ऐलान हो गया है। ओमान से पहले कई और देशों ने भी भारत और श्रीलंका में होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए टीम घोषित कर दी है। हैरान करने वाली बात ये है कि ओमान की टीम का कप्तान एक भारतीय है। जी हां, ये सच है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान की टीम के कप्तान होंगे जतिंदर सिंह, जो कि भारत में जन्मे हैं। पंजाब के लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। हालांकि, वे छोटी सी उम्र में ही ओमान में बस गए, जहां वे अंडर 19 क्रिकेट भी खेले और 2012 में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

हाल ही में खेले गए एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 43 वर्षीय आमिर कलीम को ओमान की 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। विकेटकीपर बल्लेबाज विनायक शुक्ला को उपकप्तानी सौंपी गई है, जबकि ओमान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम में कुल पांच बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर वसीम अली, करण सोनावाले और जय ओडेड्रा और तेज गेंदबाज शफीक जान और जितेन रामानंदी को ओमान की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है।

रामानंदी, ओडेड्रा और वसीम सभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले, जबकि शफीक ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में ओमान के लिए डेब्यू किया, एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसका हिस्सा सोनावाले भी थे। एशिया कप टीम से बाहर रखे गए खिलाड़ियों में आमिर कलीम भी शामिल हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में ओमान के लिए दो अर्धशतक लगाए थे। वह वर्ल्ड कप क्वालीफायर में भी खेले थे, लेकिन उन्हें फाइनल टीम में टी20 विश्व कप के लिए जगह नहीं मिल सकी है।

ओपनर जतिंदर सिंह ओमान की इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी वही हैं। वह T20 वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में टीम में जगह बनाने से चूक गए थे, लेकिन अब वह कप्तान के तौर पर इस बार खेलेंगे। ओमान वर्ल्ड कप में ग्रुप B में शामिल है, जिसमें सह-मेजबान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और आयरलैंड की टीम है। ओमान की टीम का पहला मैच 9 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा।

2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए ओमान की टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (उप-कप्तान), मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्ज़ा, वसीम अली, करण सोनावाले, फैसल शाह, नदीम खान, सुफ़यान महमूद, जय ओडेड्रा, शफ़ीक जान, आशीष ओडेड्रा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |