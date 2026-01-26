बुमराह-चक्रवर्ती या अर्शदीप, टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए कौन लेगा सबसे ज्यादा विकेट? दिग्गजों ने इस नाम को दी तरजीह
आगामी विश्व कप को लेकर क्रिकेट पंडितों ने भविष्यवाणियां करनी भी शुरू कर दी है। साल 2026 के वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन होंगे, इस बात पर भविष्यवाणी करते हुए क्रिकेट दिग्गजों के एक पैनल ने अपनी राय रखी है।
7 फरवरी से टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें जोर-शोर से तैयारियां कर रही हैं। भारतीय टीम भी तैयारियों में जुटी हुई है और न्यूजीलैंड के साथ खेली जा रही पांच टी-20 मैचों की सीरीज भी वर्ल्ड कप की तैयारियों का ही हिस्सा है। आगामी विश्व कप को लेकर क्रिकेट पंडितों ने भविष्यवाणियां करनी भी शुरू कर दी है। साल 2026 के वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन होंगे, इस बात पर भविष्यवाणी करते हुए क्रिकेट दिग्गजों के एक पैनल ने अपनी राय रखी है।
स्टार स्पोर्ट्स के विशेषज्ञों के एक पैनल ने इस पर अपनी भविष्यवाणियां साझा की हैं। आमतौर पर जब भी घातक गेंदबाजी की बात होती है, तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन इस बार पैनल के अधिकांश दिग्गजों ने 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती को अपनी पहली पसंद बताया है। पैनल में शामिल आठ विशेषज्ञों में से पांच ने वरुण चक्रवर्ती पर अपना दांव लगाया है। रॉबिन उथप्पा, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और संजय बांगर जैसे पूर्व क्रिकेटरों का स्पष्ट मानना है कि वरुण चक्रवर्ती 2026 वर्ल्ड कप में भारत के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज साबित होंगे। वरुण की मिस्ट्री स्पिन और बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने की क्षमता उन्हें विशेषज्ञों की नजर में बुमराह से भी आगे खड़ा करती है।
हालांकि, क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों ने जसप्रीत बुमराह पर विश्वास दिखाया है। भारत की स्पिन फ्रेंडली विकेटों पर भी इन क्रिकेटर्स का मानना है कि जसप्रीत बुमराह आगामी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साबित होंगे। महान स्पिनर अनिल कुंबले और टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि जसप्रीत बुमराह ही टीम के नंबर-1 विकेट-टेकर होंगे। वहीं, सुरेश रैना ने इस रेस में बुमराह के साथ-साथ अर्शदीप सिंह का भी नाम लिया है। रैना इस पूरी सूची में एकमात्र ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अर्शदीप सिंह की डेथ ओवरों में विकेट लेने की क्षमता को रेखांकित किया है।
विशेषज्ञों की भविष्यवाणियां: किसे मिलेंगे विश्व कप में सर्वाधिक विकेट
• वरुण चक्रवर्ती (5 वोट): रॉबिन उथप्पा, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ और संजय बांगर।
• जसप्रीत बुमराह (3 वोट): अनिल कुंबले, चेतेश्वर पुजारा और सुरेश रैना (साझा विकल्प)।
• अर्शदीप सिंह (1 वोट): सुरेश रैना (बुमराह के साथ साझा विकल्प)।
यह आंकड़े बताते हैं कि आगामी वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान मुख्य रूप से वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर होगी। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वरुण अपनी मिस्ट्री स्पिन से दिग्गजों की भविष्यवाणी सच साबित करते हैं या बुमराह का अनुभव एक बार फिर उन्हें शीर्ष पर ले आता है। इन तीन गेंदबाजों के अतिरिक्त भारतीय स्क्वॉड में कुलदीप यादव भी शामिल है जो अपनी फिरकी से मैच का रुख बदल सकते हैं। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी गेंदबाजी में उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।