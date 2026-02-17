नीदरलैंड के खिलाफ फुल स्ट्रेंथ के साथ उतर सकती है भारतीय टीम, कोच सितांशु कोटक ने दिया हिंट
बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले में भी खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट आराम देने के मूड में नहीं है, ऐसे में भारत फुल स्ट्रेंथ के साथ अगले विश्व कप मैच में उतर सकता है।
भारतीय टीम टी20 विश्व कप के सुपर आठ में पहुंच चुकी है लेकिन बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मंगलवार को कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप ए के आखिरी मैच में विश्राम नहीं दिया जायेगा। पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को हुए मुकाबले में बुमराह ने सईम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा के अहम विकेट लिये जिससे पाकिस्तान को 61 रन से पराजय का सामना करना पड़ा।
बीसीसीआई की खेल विज्ञान टीम बुमराह के कार्यभार का एहतियात के साथ प्रबंधन कर रही है और उन्हें समय समय पर विश्राम दिया जाता है। कोटक ने हालांकि मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,'' मुझे नहीं लगता कि बुमराह को आराम दिया जायेगा। इसके बारे में बाद में फैसला लेंगे।''
अभिषेक शर्मा की फिटनेस के बारे में उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। अभिषेक पेट में संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल सके थे लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए। कोटक ने कहा ,''उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले मैच में वह पहले ओवर में आउट हो गया। हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते। अब वह ठीक है।''
उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा ,'' वह अपने शुरूआती दिनों से ही आत्मविश्वास से भरपूर है। इससे टी20 क्रिकेट में मदद मिलती है। विश्व कप शुरू होने के बाद से हमने देखा है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और यही वजह है कि हर मैच अहम है।''
