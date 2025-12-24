Cricket Logo
जसप्रीत बुमराह की बादशाहत खतरे में, तिलक वर्मा ने टॉप-3 में बनाई जगह

जसप्रीत बुमराह की बादशाहत खतरे में, तिलक वर्मा ने टॉप-3 में बनाई जगह

संक्षेप:

जसप्रीत बुमराह नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने एशेज सीरीज में शानदार वापसी करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, जिससे बुमराह का शीर्ष स्थान खतरे में है। तिलक ने टॉप-3 में जगह बना ली है।

Dec 24, 2025 05:34 pm IST
आईसीसी द्वारा बुधवार को जारी ताजा रैंकिंग में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी धमाकेदार फॉर्म जारी रखते हुए टी20आई बल्लेबाजी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। तिलक ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के टॉप-3 में जगह बना ली है। हालांकि अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत खतरे में पड़ती नजर आ रही है। बुमराह 879 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर बने हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस से उनको कड़ी टक्कर मिल रही है, जोकि चार पायदान की छलांग के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

आईसीसी पुरुष खिलाड़ी रैंकिंग में ताजा अपडेट के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की टेस्ट जीत में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए यह दोहरी खुशी का मौका था क्योंकि उन्होंने सीरीज जीत हासिल की, ऑस्ट्रेलिया ने घर पर एशेज अभियान में इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की अजेय बढ़त बना ली, और ब्लैक कैप्स ने माउंट माउंगानुई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत हासिल की।

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने एडिलेड में तीसरे एशेज टेस्ट में वापसी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट झटके। उन्होंने पहली और दूसरी पारी में 3-3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरा मैच जीतकर एशेज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली और एशेज को रिटेन भी कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एशेज सीरीज में शानदार खेल दिखाते हुए 4 पायदान की छलांग लगाई है और अब वह दूसरे स्थान पर आ गए हैं। स्टार्क भी तीसरे स्थान पर काबिज हैं और बुमराह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

अहमदाबाद में निर्णायक मैच रनों का अंबार था, जिसमें मेजबान टीम ने पहली पारी में 231 रन बनाए। भारत के टॉप स्कोरर तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन बनाए, जिससे वह श्रीलंका के पथुम निसंका को पीछे छोड़कर 805 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस की तेज 31 रनों की पारी ने उन्हें टॉप 10 में जगह बनाने में मदद की।

इस समय टी20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला है। अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर मजबूती से जमे हुए हैं, जबकि तिलक वर्मा अब उनके काफी करीब आ गए हैं। भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वह टॉप-10 से बाहर होकर 11वें स्थान पर खिसक गए हैं।

