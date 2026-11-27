जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट को तरस रहे हैं। वेलिंगटन टेस्ट के पांचवें दिन से लेकर क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन तक उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है। विकेट का सूखा उनके करियर पर दाग लगा रहा है।

जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के पास वो धारदार है जिसका इस्तेमाल कप्तान विकेट निकालने के लिए करते हैं। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक हर किसी भारतीय कप्तान ने इस स्टार गेंदबाज का इस्तेमाल मुश्किल परिस्थिति में ही किया है और बुमराह ने अधिकतर समय अपने कप्तान को सफलता ही हासिल करके दी है। हालांकि कई बार बड़े से बड़ा दिग्गज खिलाड़ी फेल होता है। बुमराह के साथ भी इस समय वैसे ही हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में बुमराह 2 दिन से विकेट को तरस रहे हैं। जी हां, वेलिंगटन में खेले गए पहले टेस्ट के आखिरी दिन बुमराह ने विकेट निकालने की जीतोड़ कोशिश की, मगर वह नाकाम रहे। उस समय कहा जा रहा था कि विकेट थोड़ा फ्लैट है, वहीं गेंदबाज भी थक गए हैं। मगर क्राइस्टचर्च में आज शुरू हुए दूसरे टेस्ट के पहले दिन भी बुमराह खाली हाथ लौटे।

बुमराह के करियर का तीसरा सबसे बड़ा सूखा बुमराह ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन 19 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 4 ओवर मेडन थे। इस दौरान उन्होंने 37 रन खर्च किए, मगर कोई विकेट नहीं मिला।

इस तरह बुमराह न्यूजीलैंड दौरे पर बिना कोई विकेट लिए दो दिन में 38.4 ओवर गेंदबाजी कर चुके हैं। यह बुमराह के करियर का ओवर के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा सूखा है।

बिना विकेट के बुमराह के सबसे ज्यादा ओवर बुमराह 2021 में 47.3 ओवर तो 2018 में 42.1 ओवर बिना विकेट के डाल चुके हैं। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वह अगले 10 ओवर कोई विकेट नहीं ले पाते तो यह उनके करियर का ओवर के हिसाब से सबसे बड़ा सूखा बन जाएगा।

कैसा रहा IND vs NZ दूसरे टेस्ट का पहला दिन? तेज गेंदबाज आकाश दीप भारतीय गेंदबाजों में सबसे प्रभावशाली रहे जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी दबाव बनाया लेकिन अन्य गेंदबाजों के औसत प्रदर्शन के कारण न्यूजीलैंड दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 246 रन बनाने में सफल रहा।

पहले दिन 85 ओवर का खेल हुआ जिसमें पहला और तीसरा सत्र न्यूजीलैंड के नाम रहा जबकि भारत ने दूसरे सत्र में दबदबा बनाया।

डेवोन कॉनवे (79 गेंद पर 31 रन) पहले सत्र में आउट होने वाले एकमात्र बल्लेबाज थे। न्यूजीलैंड ने दूसरे सत्र में कप्तान टॉम लैथम (128 गेंद पर 59), हेनरी निकोल्स (46 गेंदों में 16) और रचिन रविंद्र (00) के विकेट गंवाए।

डेरिल मिचेल (74 गेंद में 31) तीसरे सत्र में पवेलियन लौटने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे। स्टंप उखड़ने के समय विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल (117 गेंद पर नाबाद 53) और ग्लेन फिलिप्स (64 गेंद पर नाबाद 36) क्रीज पर डटे हुए थे। यह दोनों अभी तक छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़ चुके हैं।