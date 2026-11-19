जसप्रीत बुमराह की टॉप-10 में एंट्री, अनिल कुंबले नंबर-1; टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर कमाल कर दिया है। वह भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है।
जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के पहले मैच में परखच्चे उड़ा दिया है। भारत बनाम न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी टीम इंडिया ने खबर लिखे जाने तक मेजबानों के 5 विकेट गिरा दिए हैं। इन 5 विकेट में से जसप्रीत बुमराह ने अकेले 3 विकेट चटकाए। बुमराह ने इस टेस्ट मैच की शुरुआत पहले ओवर में मेजबान टीम के कप्तान टॉम लेथम के विकेट के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने लंच से ठीक पहले डेरिल मिशेल को तो लंच के बाद टॉम ब्लंडल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इन 3 विकेट के साथ बुमराह ने कमाल किया और वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पछाड़ा है।
जसप्रीत बुमराह की टॉप-10 में एंट्री
जसप्रीत बुमराह अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 53 मैचों में 237 विकेट चटकाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 53वां मुकाबला जारी है। उन्होंने इस लिस्ट में जवागल श्रीनाथ को पछाड़ा है, जिन्होंने टेस्ट में भारत के लिए 236 विकेट चटकाए थे। यह विकेट उन्होंने 67 मुकाबलों में लिए थे। बुमराह ने उनसे 14 मैच कम खेलकर इससे एक अधिक विकेट ले लिया है।
बुमराह के आगे इस लिस्ट में 9वें पायदान पर पूर्व स्पिनर भगवत चंद्रशेखर हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 242 विकेट दर्ज है। जिस तरह बुमराह की वापसी रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वह इसी मैच में ही चंद्रशेकर को पछाड़ 9वें पायदान पर पहुंच जाएंगे। 8वें पायदान पर फिर बिशन सिंह बेदी रहेंगे जिनके नाम 266 विकेट है। उनको पछाड़ने के लिए बुमराह को आगामी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का इंतजार करना होगा।
अनिल कुंबले के नाम रिकॉर्ड
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा 619 टेस्ट विकेट चटकाने का रिकॉर्ड है। कुंबले ने इतने विकेट चटकाने के लिए 132 मुकबले लिए थे। वहीं 106 मैच में 537 विकेट के साथ आर अश्विन दूसरे पायदान पर हैं। अश्विन ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर संन्यास का ऐलान किया था। बतौर तेज गेंदबाज भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की करें तो यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम है। इस हरफनमौला ने अपने टेस्ट करियर में खेले 131 मुकाबलों में 434 विकेट चटकाए थे। वह ऑलओवर लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।
भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज
|गेंदबाज
|विकेट
|अनिल कुंबले
|619
|आर अश्विन
|537
|कपिल देव
|434
|हरभजन सिंह
|417
|रवींद्र जडेजा
|356
|इशांत शर्मा
|311
|जहीर खान
|311
|बिशन सिंह बेदी
|266
|भगवत चंद्रशेखर
|242
|जसप्रीत बुमराह
|237*
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें