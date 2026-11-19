जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट लेकर कमाल कर दिया है। वह भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है।

जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के पहले मैच में परखच्चे उड़ा दिया है। भारत बनाम न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने उतरी टीम इंडिया ने खबर लिखे जाने तक मेजबानों के 5 विकेट गिरा दिए हैं। इन 5 विकेट में से जसप्रीत बुमराह ने अकेले 3 विकेट चटकाए। बुमराह ने इस टेस्ट मैच की शुरुआत पहले ओवर में मेजबान टीम के कप्तान टॉम लेथम के विकेट के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने लंच से ठीक पहले डेरिल मिशेल को तो लंच के बाद टॉम ब्लंडल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इन 3 विकेट के साथ बुमराह ने कमाल किया और वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में उन्होंने पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पछाड़ा है।

जसप्रीत बुमराह की टॉप-10 में एंट्री जसप्रीत बुमराह अब भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 53 मैचों में 237 विकेट चटकाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 53वां मुकाबला जारी है। उन्होंने इस लिस्ट में जवागल श्रीनाथ को पछाड़ा है, जिन्होंने टेस्ट में भारत के लिए 236 विकेट चटकाए थे। यह विकेट उन्होंने 67 मुकाबलों में लिए थे। बुमराह ने उनसे 14 मैच कम खेलकर इससे एक अधिक विकेट ले लिया है।

बुमराह के आगे इस लिस्ट में 9वें पायदान पर पूर्व स्पिनर भगवत चंद्रशेखर हैं, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में 242 विकेट दर्ज है। जिस तरह बुमराह की वापसी रही है, उसे देखकर लग रहा है कि वह इसी मैच में ही चंद्रशेकर को पछाड़ 9वें पायदान पर पहुंच जाएंगे। 8वें पायदान पर फिर बिशन सिंह बेदी रहेंगे जिनके नाम 266 विकेट है। उनको पछाड़ने के लिए बुमराह को आगामी बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का इंतजार करना होगा।

अनिल कुंबले के नाम रिकॉर्ड पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा 619 टेस्ट विकेट चटकाने का रिकॉर्ड है। कुंबले ने इतने विकेट चटकाने के लिए 132 मुकबले लिए थे। वहीं 106 मैच में 537 विकेट के साथ आर अश्विन दूसरे पायदान पर हैं। अश्विन ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर संन्यास का ऐलान किया था। बतौर तेज गेंदबाज भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज की करें तो यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम है। इस हरफनमौला ने अपने टेस्ट करियर में खेले 131 मुकाबलों में 434 विकेट चटकाए थे। वह ऑलओवर लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।

भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज