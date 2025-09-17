Jasprit Bumrah Shubman Gill Abhishek Sharma Varun Chakravarty Indian batsmen and bowlers shine in ICC rankings बुमराह, चक्रवर्ती, गिल, अभिषेक शर्मा... ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा, Cricket Hindi News - Hindustan
बुमराह, चक्रवर्ती, गिल, अभिषेक शर्मा... ICC रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों का जलवा है। बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल वनडे और अभिषेक शर्मा टी20 में टॉप पर हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह टेस्ट में और वरुण चक्रवर्ती टी20 में टॉप पर हैं। ऑलराउंडरों में रविंद्र जडेजा टेस्ट में और हार्दिक पांड्या टी20 में टॉपर हैं।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 03:19 PM
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज छाए हुए हैं। टेस्ट में जहां जसप्रीत बुमराह नंबर एक गेंदबाज बने हुए हैं, वहीं वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शुभमन गिल की बादशाहत बनी हुई है। टी20 बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा तो गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती शीर्ष पर हैं।

टेस्ट में जो रूट नंबर एक बल्लेबाज

टेस्ट में इंग्लैंड के जो रूट बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर उनके हमवतन हैरी ब्रूक हैं। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग के टॉप 10 में भारत से सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं। यशस्वी जायसवाल 792 अंकों के साथ पांचवें और ऋषभ पंत 768 अंकों के साथ 8वें नंबर पर हैं।

जसप्रीत बुमराह टेस्ट में गेंदबाजी के शहंशाह

टेस्ट में गेंदबाजों की रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह नंबर 1 के सिंहासन पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के कगीसो रबाडा हैं। टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में टॉप 10 में बुमराह के अलावा कोई दूसरा भारतीय गेंदबाज नहीं है। मोहम्मद सिराज 15वें और रविंद्र जडेजा 17वें पायदान पर हैं।

ODI में बल्लेबाजों की रैंकिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी

ओडीआई में बल्लेबाजों की रैंकिंग में शुभमन गिल नंबर 1 पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं। विराट कोहली चौथे नंबर पर मौजूद हैं। टॉप 10 में गिल, रोहित और कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर भी मौजूद हैं। वह 8वें नंबर पर हैं।

वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में कुलदीप यादव चौथे नंबर पर

वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज नंबर वन पर हैं। टॉप 10 में भारत के दो गेंदबाज हैं और दोनों ही स्पिनर हैं। कुलदीप यादव एक पायदान खिसककर चौथे पायदान पर मौजूद हैं। रविंद्र जडेजा 2 पायदान खिसककर 10वें नंबर पर हैं।

टी20 बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा किंग

टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा नंबर एक पर हैं। फिल सॉल्ट दूसरे और जोस बटलर तीसरे पर हैं। भारत के तिलक वर्मा चौथे पायदान पर हैं। सूर्यकुमार यादव 7वें नंबर पर हैं।

टी20 में वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 गेंदबाज

टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में भी भारत के वरुण चक्रवर्ती नंबर एक पर हैं। वह पहली बार रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं। रवि बिश्नोई 8वें नंबर पर हैं।

टेस्ट में रविंद्र जडेजा और टी20 में हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर

टेस्ट में रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने हुए हैं। वनडे में ऑलराउंडरों की रैंकिंग में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टॉप पर हैं जबकि अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और मोहम्मद नबी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। टी20 में भारत के हार्दिक पांड्या दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर हैं।

