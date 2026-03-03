होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जसप्रीत बुमराह मचा सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ तबाही, सुनील गावस्कर ने बताया पूरा प्लान

Mar 03, 2026 12:34 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को खेलना है। भारतीय टीम को सुनील गावस्कर ने सलाह दी है कि बुमराह का इस्तेमाल शुरुआत में ही करना है। 

टीम इंडिया को अगर 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप 2026 का सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह बनानी है तो जसप्रीत बुमराह को शुरुआत में ही विकेट चटकाने होंगे। ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर का। इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है, जहां बुमराह 50 से ज्यादा आईपीएल मैच खेल चुके हैं। इसका फायदा उन्हें उठाना होगा और शुरुआत में ही विकेट चटकाकर इंग्लैंड को पीछे धकेलना होगा।

सुनील गावस्कर ने मुंबई में एक इवेंट में कहा, "जसप्रीत बुमराह के बारे में आप जो देखते हैं, वह यह है कि वह अपने गेम में छोटे-छोटे बदलाव करते रहते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की, तो वे ज्यादातर दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए इनस्विंग बॉलर थे और इसे बाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर ले जाते थे, लेकिन 2018 में इंग्लैंड में, उन्होंने दिखाया कि वे इसे बाएं हाथ के बल्लेबाजों की तरफ और दाएं हाथ के बल्लेबाजों से दूर ले जा सकते हैं। तब से — स्लो बाउंसर, स्लो यॉर्कर — वे बस कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं।"

गावस्कर के लिए असली पहेली सिर्फ वैरायटी नहीं, बल्कि छिपाव है। गावस्कर ने इस धाकड़ गेंदबाज को लेकर कहा, “ज्यादातर बॉलर आपको कोई छोटा सा इशारा देते हैं — कंधे उचकाना, शर्ट झटकना — कुछ ऐसा जिससे आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। जैसे आंद्रे अगासी (टेनिस के महान खिलाड़ी) ने बोरिस बेकर की जीभ की पोजिशन से उनकी सर्व चुनने के बारे में लिखा था, लेकिन बुमराह आपको कुछ नहीं देते। रन-अप में कोई बदलाव नहीं, एक्शन में कोई बदलाव नहीं और क्योंकि वह क्रीज पर वाइड जाते हैं, तो आपको लगता है कि गेंद अंदर आ रही है — और वह दूर चली जाती है। इसीलिए वह तीनों फॉर्मेट में इतने जबरदस्त रहे हैं।”

जनवरी में बुमराह को इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल हो चुके हैं। अब लंबे समय से टीम इंडिया के मेन बॉलर बने हुए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैच में भी कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की। अब बारी प्रोपर नॉकआउट मैच की है। इस मैच से पहले गावस्कर ने कहा, "मुझे लगता है कि उसे पावरप्ले में कम से कम दो ओवर फेंकने चाहिए। अगर वह जॉस बटलर, फिल साल्ट या हैरी ब्रूक को जल्दी आउट कर लेता है, तो वह इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़ देगा।"

गावस्कर का सीधा तर्क है कि देर से लाने पर बल्लेबाज थोड़े बहुत सेट हो चुके होते हैं। उन्होंने कहा है, “जब बैट्समैन 8-10 गेंदें खेलकर सेट हो चुके हों, तो चार ओवर के बाद उन्हें क्यों उतारा जाए? क्या बुमराह के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वे पहले उन्हें बॉलिंग करें और आउट कर दें?" गावस्कर का सीधा कहना है कि इंग्लैंड को अपनी रिदम पकड़ने से पहले भारत के सबसे मुश्किल हथियार को हमला करने दें।

