जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे या टेस्ट टीम में से एक में मिलेगा मौका, बड़ी वजह आई सामने

जसप्रीत बुमराह अगर टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें वनडे सीरीज से आराम दिया जाएगा। वहीं अगर वे वनडे मुकाबलों में उतरते हैं तो टेस्ट से आराम मिल सकता है।

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज के लिए 19 मई को भारतीय टीम का चयन होगा। भारतीय सीनियर पुरुष चयन समिति मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे मैचों की टीम चुनने के लिए मीटिंग करेगी। इस दौरान जसप्रीत बुमराह के चयन पर नजरें होंगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिछले तीन महीने से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और ज्यादा आराम करने का मौका नहीं मिला है। बुमराह टी20 विश्व कप में खेलने के बाद आईपीएल में खेल रहे हैं, जहां वह मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए विकेट लेने के लिए संघर्ष करते हुए दिखे हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह को आगामी अफगानिस्तान सीरीज में टेस्ट या वनडे सीरीज में से किसी एक में चयन होगा, क्योंकि समिति उन्हें तरोताजा रखना चाहती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से 10 जून तक खेला जाएगा। ये मैच विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं होगा और इस वजह से हो सकता है बुमराह को आराम दिया जा सकता है। इसके बाद वनडे श्रृंखला के मुकाबले 14 जून (धर्मशाला), 17 जून (लखनऊ) और 20 जून (चेन्नई) में आयोजित होंगे।

ह द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल इसी प्रारूप में खेलते नजर आते हैं। बुमराह ने आईपीएल में लगातार क्रिकेट खेला है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ लगभग दो सप्ताह तक चलने वाली टेस्ट और वनडे दोनों श्रृंखलाओं से बाहर रहें। भारतीय टेस्ट टीम की जर्सी पहनने को हमेशा विशेष महत्व देने वाले बुमराह को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में उतारा जाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार, बुमराह अगर टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें वनडे श्रृंखला से आराम दिया जाएगा। वहीं, अगर वे वनडे मुकाबलों में उतरते हैं तो टेस्ट से विश्राम मिल सकता है।

इस बीच दिल्ली के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव का नाम चयन बैठक में गंभीरता से चर्चा का विषय बन सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले सत्र में उन्होंने आठ मैचों में 17 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। उन्होंने आईपीएल 2026 में भी 12 मुकाबलों में 16 विकेट लेकर प्रभावित किया है। विराट कोहली को शानदार सीम गेंद पर आउट करना उनके प्रदर्शन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। हर्षित राणा के जल्द फिट होने की संभावना कम होने के कारण प्रिंस को आजमाने के लिए यह सीरीज उपयुक्त मानी जा रही है।