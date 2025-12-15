Mon, Dec 15, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah s availability for remaining South Africa T20Is to provided in due course says BCCI
जसप्रीत बुमराह क्या बाकी बचे 2 T20 मैचों में नहीं खेलेंगे? BCCI ने क्या अपडेट दिया है? जानिए

जसप्रीत बुमराह क्या बाकी बचे 2 T20 मैचों में नहीं खेलेंगे? BCCI ने क्या अपडेट दिया है? जानिए

संक्षेप:

जसप्रीत बुमराह धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच में उपलब्ध नहीं थे। निजी कारणों की वजह से वह धर्मशाला से घर लौट गए थे। क्या अब वे अगले दो मैचों में भी नहीं खेलेंगे? इसको लेकर बीसीसीआई ने क्या अपडेट दिया है? जानिए 

Dec 15, 2025 11:12 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रविवार 14 दिसंबर को धर्मशाला में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में नहीं खेले। इसके पीछे का कारण ये था कि वे निजी कारणों से धर्मशाला से सीधे घर चले गए थे। इसी वजह से वे सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। अब सवाल ये है कि क्या वे सीरीज के बाकी बचे दो मैचों में उपलपब्ध होंगे? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बयान में कहा कि वह बाकी सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता के बारे में 'सही समय पर' पर अपडेट दिया जाएगा।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि जसप्रीत बुमराह निजी कारणों के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। वहीं, कुछ देर बाद बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए बताया था, "जसप्रीत बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और गेम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बाकी मैचों के लिए उनके स्क्वॉड में शामिल होने के बारे में अपडेट सही समय पर दिया जाएगा।" इससे साफ है कि शायद आगे के मैचों में भी उनकी उपलब्धता पर संदेह होगा।

पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में 17 दिसंबर को है, जबकि 19 दिसंबर को आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में है। थोड़ा सा वक्त और चाहिए होगा तो वे लखनऊ के मैच को मिस कर सकते हैं और अपने होम ग्राउंड पर आखिरी मैच खेल सकते हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी तक बीसीसीआई या जसप्रीत बुमराह ने कुछ नहीं कहा है।

दो बदलाव हुए थे टीम में

धर्मशाला टी20 मैच के लिए दो बदलाव भारतीय टीम को करने पड़े। जसप्रीत बुमराह के अलावा अक्षर पटेल को भी प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया था, क्योंकि वे ठीक नहीं थे। उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। बुमराह की जगह आए हर्षित राणा ने कमाल की गेंदबाजी की, जबकि कुलदीप यादव ने भी टीम इंडिया को दो विकेट दिलाए। हर्षित ने पहले ही ओवर में सफलता हासिल की थी और दो विकेट कुल उनको मिले।

