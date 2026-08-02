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जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से हुए बाहर, टीम इंडिया को लगा 440 वोल्ट का झटका

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे। वह पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। भारत को श्रीलंका की सरजमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।

Jasprit Bumrah Ruled out of Sri Lanka Test Series
जसप्रीत बुमराह (फाइल फोटो)

टीम इंडिया को श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले 440 वोल्ट का झटका लगा है। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे। वह अनफिट होने के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके घटने में दिक्कत है। 32 वर्षीय बुमराह को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में शुरुआती जांच के बाद भी अपने बाएं घुटने में तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में पेसर पूरी तरह ठीक होने की सलाह दी गई है। श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगा। पहला मैच गॉल जबकि दूसरा कोलंबो के मैदान पर होगा। भारतीय टीम चार अगस्त को श्रीलंका दौरे के लिए रवाना होगी।

बुमराह शर्त पर हुए थे शामिल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया, ‘’पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब प्लेयर्स को जल्दबाजी में क्रिकेट में वापस लाया गया और नुकसान हुआ। आप दोबारा ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। खासकर बुमराह के साथ। इसलिए पूरी तरह ठीक होना ही एकमात्र लक्ष्य है और इस साल बहुत सारा क्रिकेट बाकी है। एशियन गेम्स, न्यूजीलैंड दौरा है। फिर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी है।'' बुमराह को उनकी फिटनेस के आधार पर भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। वह पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। चोट के कारण बुमराह को लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे से बाहर बैठना पड़ा था।

बुमराह ने लगवाया था इंजेक्शन

बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बुमराह को घुटने की दिक्कत के लिए इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आखिर में बढ़ गई थी। बुमराह को पिछले महीने तय समय पर इंजेक्शन दिया गया था। हालांकि, बुमराह को पूरी तरह ठीक होने में शुरू में लगाए गए अंदाजे से ज्यादा समय लग सकता है। कोलंबो में दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें फिट करने के बारे में चर्चा हुई, लेकिन सीओई की मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।

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ये भारतीय गेंदबाज भी हैं चोटिल

तेज गेंदबाज हर्षित राणा और ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी चोटिल होने के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे। तेज गेंदबाज आकाशदीप अभी तक पीठ की दर्द से नहीं उबर पाए हैं। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से श्रीलंका में पहले टेस्ट मैच से बाहर हैं। भारत बनाम श्रीलंका सीरीजी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली सीरीज से पहले भारत के लिए श्रीलंका सीरीज को 2-0 के अंतर से जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत मौजूदा चक्र की अंक तालिका में अभी पांचवें नंबर पर है।

Md.Akram

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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