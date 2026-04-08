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दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विकेट के लिए तरसे, 10 साल में पहली बार हुआ ऐसा

Apr 08, 2026 05:27 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के अपने लगातार तीन मैचों में विकेट नहीं हासिल कर सके हैं। करीब आठ साल बाद टी20 क्रिकेट में बुमराह के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले आईपीएल में 2016 में वह लगातार तीन मैचों में सफलता नहीं हासिल कर सके थे।

दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विकेट के लिए तरसे, 10 साल में पहली बार हुआ ऐसा

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 13वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 27 रनों से हराया। मुंबई की ये लगातार दूसरी हार है, जबकि राजस्थान जीत की हैट्रिक के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में दो युवा बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला। एक तरफ यशस्वी जायसवाल ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए राजस्थान को बड़ा स्कोर बनाने में मदद की तो वहीं वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रमक शैली के कारण बुमराह जैसे गेंदबाजों को भी अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया। मुंबई की हार की एक वजह ये भी रही कि टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह लगातार तीसरे मैच में विकेट नहीं हासिल कर सके और इस वजह से टीम दबाव में दिखी। बुमराह के साथ पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब वह लगातार तीन मैचों में विकेट नहीं हासिल कर पाए हों।

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बुमराह के साथ तीसरी बार हुआ ऐसा

जसप्रीत बुमराह का टी20 करियर बेहद शानदार रहा है। हालांकि टी20 करियर के दौरान वह चार बार लगातार तीन मैचों में विकेटलेस गए हैं। वहीं टी20 क्रिकेट में करीब 8 साल बाद, जबकि आईपीएल में 10 साल बाद वह लगातार तीन मैचों में विकेट लेने में असफल रहे हैं। 2016 में आईपीएल में जसप्रीत बुमराह लगातार तीन मैचों में बिना विकेट लिए गए थे। उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में 35, बेंगलुरु के खिलाफ 4 ओवर में 28 और पंजाब के खिलाफ दो ओवर में 13 रन दिए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2017/18 सीजन में उन्हें लगातार तीन मैचों में विकेट नहीं मिला था और उससे पहले 2014 के आईपीएल सीजन में भी यही हाल था।

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आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के शुरुआती तीनों मुकाबले खेले हैं लेकिन विकेट नहीं मिला। जारी सीजन में बुमराह ने राजस्थान मुकाबले में 3 ओवर में 32 रन, दिल्ली के खिलाफ 4 ओवर में 21 और कोलकाता के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 35 रन खर्च किए हैं। जसप्रीत बुमराह को मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बैटिंग से प्रभावित किया। बुमराह को अपने पहले ही ओवर में वैभव ने दो छक्के जड़े, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पारी के दूसरे ओवर में बुमराह जब नई गेंद के साथ सूर्यवंशी के सामने पहली बार आए, तो सूर्यवंशी ने उनका स्वागत लॉन्ग ऑन पर छक्के से किया। चौथी गेंद को जब बुमराह ने शॉर्ट किया तो सूर्यवंशी ने बैकफ़ुट पर जाते हुए उसे पुल कर दिया। इसके बाद अगले ओवर में सूर्यवंशी ने ट्रेंट बोल्ट पर भी एक छक्का जड़ा।

पॉइंट्स टेबल, ऑरेन्ज-पर्पल कैप

आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स की टीम लगातार तीन जीत के साथ शीर्ष पर है। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने तीन मैचों में 170 रन बनाए हैं और ऑरेन्ज कैप उनके सिर पर है। रवि बिश्नोई ने तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं। उनके पास पर्पल कैप है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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