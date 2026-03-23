जसप्रीत बुमराह ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की धड़कनें! IPL 2026 से पहले CoE पहुंचा धाकड़ गेंदबाज
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) गए। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं। एमआई को 29 मार्च को अपना अभियान शुरू करना है।
धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस (एमआई) की धड़कनें बढ़ा दी है। वह आईपीएल 2026 से कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में पहुंचे। बुमराह के सीओई जाने से उनकी फिटनेस पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। एमआई ने इंडियन प्रीमियर लीग (एमआई) के 19वें सीजन की तैयारी के लिए एक हफ्ते पहले अपना कैंप शुरू कर दिया। हालांकि, बुमराह ने अभी तक कैंप ज्वाइन नहीं किया है। आईपीएल का 28 मार्च से आगाज होगा जबकि पांच बार की चैंपियन एमआई 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और बुमराह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नजर आए। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वह चोट से जुड़ी समस्या के लिए वहां गए या फिर रूटीन चेकअप के लिए। बुमराह आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेले थे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 15 रन देकर चार शिकार किए। वह खिताबी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 9 मुकाबलों में 14 विकेट हासिल किए थे।
पिछले हफ्ते मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बताया था कि फ्रेंचाइजी से जुड़े वर्ल्ड कप विजेता चार भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त आराम दिया गया है। उन्होंने कहा, ''हर साल हमारा लक्ष्य आईपीएल ट्रॉफी जीतना होता है। लेकिन मुझे पता है कि यह लंबा सीजन है। इसलिए प्री-सीजन वैसे ही शुरू होगा जैसे हम आमतौर पर शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत करेंगे। नए लड़कों सेटअप में आए हैं। आईपीएल का सत्र लंबा होता है, इसलिए हमने अपने विश्व कप खिलाड़ियों को थोड़ा अतिरिक्त ब्रेक दिया है। वे अगले सप्ताह टीम से जुड़ेंगे। विदेशी खिलाड़ी भी वापस आएंगे और शुरुआती मैच से पहले एक सप्ताह का अभ्यास करेंगे।''
एमआई का पेस कैंपेन काफी हद तक बुमराह के इर्द-गिर्द बना है और टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले उनके बारे में कोई भी अनिश्चितता ध्यान खींचेगी। उन्होंने पिछले सीजन में प्रभावी गेंदबाजी की थी। बुमराह ने आईपीएल 2025 में 12 मैचों में 18 विकेट झटके थे। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में छटे पायदान पर हैं। उनके खाते में 145 आईपीएल मैचों में 183 विकेट हैं।
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