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जसप्रीत बुमराह ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की धड़कनें! IPL 2026 से पहले CoE पहुंचा धाकड़ गेंदबाज

Mar 23, 2026 08:39 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) गए। वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस (एमआई) का हिस्सा हैं। एमआई को 29 मार्च को अपना अभियान शुरू करना है।

जसप्रीत बुमराह ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की धड़कनें! IPL 2026 से पहले CoE पहुंचा धाकड़ गेंदबाज

धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस (एमआई) की धड़कनें बढ़ा दी है। वह आईपीएल 2026 से कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में पहुंचे। बुमराह के सीओई जाने से उनकी फिटनेस पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। एमआई ने इंडियन प्रीमियर लीग (एमआई) के 19वें सीजन की तैयारी के लिए एक हफ्ते पहले अपना कैंप शुरू कर दिया। हालांकि, बुमराह ने अभी तक कैंप ज्वाइन नहीं किया है। आईपीएल का 28 मार्च से आगाज होगा जबकि पांच बार की चैंपियन एमआई 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और बुमराह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नजर आए। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई कि वह चोट से जुड़ी समस्या के लिए वहां गए या फिर रूटीन चेकअप के लिए। बुमराह आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में खेले थे, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 15 रन देकर चार शिकार किए। वह खिताबी मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। बुमराह टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। उन्होंने 9 मुकाबलों में 14 विकेट हासिल किए थे।

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पिछले हफ्ते मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने बताया था कि फ्रेंचाइजी से जुड़े वर्ल्ड कप विजेता चार भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त आराम दिया गया है। उन्होंने कहा, ''हर साल हमारा लक्ष्य आईपीएल ट्रॉफी जीतना होता है। लेकिन मुझे पता है कि यह लंबा सीजन है। इसलिए प्री-सीजन वैसे ही शुरू होगा जैसे हम आमतौर पर शुरू करते हैं। कड़ी मेहनत करेंगे। नए लड़कों सेटअप में आए हैं। आईपीएल का सत्र लंबा होता है, इसलिए हमने अपने विश्व कप खिलाड़ियों को थोड़ा अतिरिक्त ब्रेक दिया है। वे अगले सप्ताह टीम से जुड़ेंगे। विदेशी खिलाड़ी भी वापस आएंगे और शुरुआती मैच से पहले एक सप्ताह का अभ्यास करेंगे।''

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एमआई का पेस कैंपेन काफी हद तक बुमराह के इर्द-गिर्द बना है और टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले उनके बारे में कोई भी अनिश्चितता ध्यान खींचेगी। उन्होंने पिछले सीजन में प्रभावी गेंदबाजी की थी। बुमराह ने आईपीएल 2025 में 12 मैचों में 18 विकेट झटके थे। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में छटे पायदान पर हैं। उनके खाते में 145 आईपीएल मैचों में 183 विकेट हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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