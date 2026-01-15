जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ कर रहे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, सामने आया क्यूटेस्ट वीडियो
भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज और उसके बाद खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वे वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 21 जनवरी से ऐक्शन में नजर आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वे खेलने वाले हैं। ये सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इस सीरीज के बाद भारतीय टीम सीधे टी20 वर्ल्ड कप खेलती नजर आएगी। ऐसे में बुमराह भी अगले सप्ताह से आपको मैदान पर नजर आएंगे, लेकिन इस बीच बुमराह ने इस सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ उनका बेटा भी नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल और मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए इस क्यूट वीडियो में जसप्रीत बुमराह एक ट्रेनिंग एरिया में गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने ढाई साल के बेटे अंगद को भी गेंदबाजी करने के लिए बोल रहे हैं। बेटा भी छोटे-छोटे हाथों से गेंद को फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जसप्रीत बुमराह नेट्स में स्टंप्स के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि बेटा भी उनके आस-पास नजर आ रहा है। वह लगातार अपने बेटे से बात भी कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे गेंद फेंकनी है। बेटा भी इस पल को खूब इंजॉय कर रहा है। आप वीडियो यहां देख सकते हैं...
जसप्रीत बुमराह आखिरी बार भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेले थे। हालांकि, वनडे सीरीज से उनको आराम दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी है। दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। बुमराह को इसलिए वनडे सीरीज से आराम दिया गया था, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। इतना ही नहीं, इसके बाद हर खिलाड़ी आपको आईपीएल में नजर आएगा। ऐसे में एक शॉर्ट ब्रेक खिलाड़ी को चाहिए था, जो उनको बोर्ड ने दिया, जहां वे जरूर खुद को तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। बुमराह की काबिलियत क्या है, ये तो हर कोई जानता है। वे 20-20 ओवर के मैच को 16-16 ओवर का कर देते हैं। उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है।