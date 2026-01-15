Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Jasprit Bumrah practising with his son Angad ahead T20I Series and T20 World Cup Cutest video of the Day
जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ कर रहे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, सामने आया क्यूटेस्ट वीडियो

जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ कर रहे T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, सामने आया क्यूटेस्ट वीडियो

संक्षेप:

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने बेटे के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज और उसके बाद खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। वे वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। 

Jan 15, 2026 11:51 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 21 जनवरी से ऐक्शन में नजर आएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वे खेलने वाले हैं। ये सीरीज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि इस सीरीज के बाद भारतीय टीम सीधे टी20 वर्ल्ड कप खेलती नजर आएगी। ऐसे में बुमराह भी अगले सप्ताह से आपको मैदान पर नजर आएंगे, लेकिन इस बीच बुमराह ने इस सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ उनका बेटा भी नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल और मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए इस क्यूट वीडियो में जसप्रीत बुमराह एक ट्रेनिंग एरिया में गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने ढाई साल के बेटे अंगद को भी गेंदबाजी करने के लिए बोल रहे हैं। बेटा भी छोटे-छोटे हाथों से गेंद को फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है। जसप्रीत बुमराह नेट्स में स्टंप्स के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि बेटा भी उनके आस-पास नजर आ रहा है। वह लगातार अपने बेटे से बात भी कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे गेंद फेंकनी है। बेटा भी इस पल को खूब इंजॉय कर रहा है। आप वीडियो यहां देख सकते हैं...

जसप्रीत बुमराह आखिरी बार भारतीय टीम के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेले थे। हालांकि, वनडे सीरीज से उनको आराम दिया गया, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी है। दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। बुमराह को इसलिए वनडे सीरीज से आराम दिया गया था, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। इतना ही नहीं, इसके बाद हर खिलाड़ी आपको आईपीएल में नजर आएगा। ऐसे में एक शॉर्ट ब्रेक खिलाड़ी को चाहिए था, जो उनको बोर्ड ने दिया, जहां वे जरूर खुद को तरोताजा महसूस कर रहे होंगे। बुमराह की काबिलियत क्या है, ये तो हर कोई जानता है। वे 20-20 ओवर के मैच को 16-16 ओवर का कर देते हैं। उनके खिलाफ रन बनाना आसान नहीं है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Jasprit Bumrah Team India T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |