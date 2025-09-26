जसप्रीत बुमराह ने आलोचना को खुलेआम किया खारिज तो कैफ ने भी दिया जवाब, क्या कहा?
मोहम्मद कैफ ने एशिया कप में जसप्रीत बुमराह को लेकर टीम की रणनीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चोट से बचने के लिए बुमराह शुरुआत में ही 3 ओवर का स्पेल फेंक रहे। वह तभी गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं जब वह तरोताजा हों। बुमराह ने इस आलोचना को खारिज किया था। अब कैफ ने बुमराह को जवाब दिया है।
जसप्रीत बुमराह मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। हालांकि इन दिनों वह अपने वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चर्चा में हैं। इंग्लैंड दौर पर वह सीरीज के सभी 5 मैच नहीं खेले। इसे लेकर बहस भी छिड़ी थी। कुछ एक्सपर्ट वर्कलोड मैनेजमेंट के समर्थन में रहे तो कई ऐसे भी थे जिन्होंने सवाल उठाया कि महत्वपूर्ण मुकाबलों में नहीं खेलने का क्या मतलब है। एशिया कप में भी बुमराह को लेकर भारतीय टीम की रणनीति पर सवाल उठे हैं।
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने जसप्रीत बुमराह 3 ओवर के स्पेल पर सवाल उठाया तो बुमराह ने सार्वजनिक तौर पर आलोचना को खारिज करते हुए एक तरह से पूर्व क्रिकेटर की खिल्ली उड़ाई थी। आम तौर पर क्रिकेटर अपनी आलोचनाओं पर सोशल मीडिया पर इस तरह रिएक्ट नहीं करते। अब कैफ ने बुमराह की टिप्पणी का जवाब दिया है।
इसे क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन के तौर पर लीजिए: कैफ
जसप्रीत बुमराह ने खुद को लेकर की गईं कैफ की टिप्पणियों को खारिज करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था कि ये पहले भी सही नहीं था और अब भी सही नहीं है। उस पर अब कैफ ने शुक्रवार दोपहर में जवाब दिया। बहुत ही सधे हुए शब्दों में।
कैफ ने लिखा, 'प्लीज इसे एक शुभचिंतक और प्रशंसक की तरफ से किए गए क्रिकेटिंग ऑब्जर्वेशन के तौर पर लीजिए। आप भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच-विजेता हैं और मुझे पता है कि जब फील्ड में भारतीय रंग पहनकर उतरते हैं अपना सब कुछ देने को प्रेरित होते हैं।'
कैफ ने पहले क्या कहा था?
इससे पहले कैफ ने कहा था कि जसप्रीत बुमराह पावरप्ले में ही 3 ओवर का स्पेल फेंक दे रहे हैं। इससे वर्ल्ड कप में मजबूत टीमों के खिलाफ भारत को नुकसान हो सकता है।
उन्होंने कहा था, 'बुमराह रोहित की कप्तानी में आम तौर पर पहला, 13वां, 17वां और 19वां ओवर फेंकते थे। एशिया कप में वह शुरुआत में ही 3 ओवर का स्पेल फेंक रहे हैं। बुमराह इन दिनों इंजरी से बचने के लिए उस समय गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं जब वह तरोताजा रहते हैं। बचे हुए 14 ओवर में बुमराह का सिर्फ एक ओवर फेंकना बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। विश्व कप में मजबूत टीमों के खिलाफ इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'
बुमराह ने क्या जवाब दिया था?
गेंदबाजी और इंजरी के डर को लेकर की गई मोहम्मद कैफ की टिप्पणी पर बुमराह ने एक्स पर 4 शब्दों में इमोजी के साथ जवाब दिया था। उन्होंने कैफ की टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए लिखा, 'इनेकुरेट बिफोर इनेकुरेट अगेन'। इसके साथ उन्होंने थम्स अप का इमोजी लगाया था। बुमराह का ये जवाब इंटरनेट पर वायरल हो गया था।